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Dünya yeniden alarmda: Çok hızlı yayılıyor! Gizemli hepatit hakkında şimdiye kadar bilinenler

27.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarda son zamanlarda sıklıkla görülen gizemli hepatit hastalığı ebeveynlerde endişe yaratıyor. Çok ciddi sonuçlara sebep olan gizemli hepatit 13 ülkede görüldü ve vaka sayıları 170’e yaklaştı. Her geçen gün artan gizemli hepatit vaka sayıları nedeniyle gizemli hepatit hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Gizemli hepatit hakkında her türlü bilgiyi bu haberden öğrenebilirsiniz.

Dünya yeniden alarmda: Çok hızlı yayılıyor! Gizemli hepatit hakkında şimdiye kadar bilinenler

İngiltere’de ortaya çıkan gizemli hepatit vakaları hızla yayılarak 12 ülkede daha görülmeye başladı. Çocuklarda görülen gizemli hepatit nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti, 10 çocuğa karaciğer nakli yapıldı. 169 çocukta görülen gizemli hepatitin ciddi sonuçlara neden olması ebeveynlerde korku ve endişe yarattı. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, adenovirüsün F41 adlı türünün baş şüpheli olduğunu açıkladı.

GİZEMLİ HEPATİT HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık yetkilileri, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı. Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti. 21 Nisan 2022 itibariyle, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 11 ülkeden ve DSÖ Amerika Bölgesi'ndeki bir ülkeden en az 169 kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakası bildirildi. Bunların 114'ü Birleşik Krallık'ta,13'ü İspanya'da, 12'si İsrail'de, 9'u ABD'de, 6'sı Danimarka'da, 5'ten azı İralnada'da, 4'ü Hollanda'da, 4'ü İtalya'da, 2'si Norveç'te, 2'si Fransa'da, biri Japonya'da, biri Romanya'da ve biri Belçika'da kaydedildi. Nedeni belirsiz hepatit virüsü son olarak Kanada’da tespit edildi.

ADENOVİRÜS HASTALIĞIN EN OLASI NEDENİ

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İngiltere'de hastalanan çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), F41 adlı bir adenovirüs türünün hastalığın arkasındaki en olası neden gibi göründüğünü bildirdi.

BELİRTİLER ARASINDA İSHAL VE MİDE BULANTISI GÖRÜLÜYOR

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İngiltere'de hastalanan çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), F41 adlı bir adenovirüs türünün hastalığın arkasındaki en olası neden gibi göründüğünü bildirdi. UKHSA'da klinik enfeksiyonlar direktörü Dr. Meera Chand, "Araştırmalarımız yoluyla toplanan bilgiler, çocuklarda ani başlangıçlı hepatitteki bu artışın adenovirüs enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu giderek daha fazla göstermektedir. Ancak, diğer olası nedenleri kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

KARACİĞER İLTİHAPLARI CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLUYOR

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Uzmanlar, hepatit olarak bilinen karaciğer iltihabı vakalarının son derece nadir olduğunu, ancak çok ciddi sonuçları olabileceğini aktardı. Bilim insanları ve klinisyenler, virüsün genetik yapısında karaciğer iltihabını daha kolay tetikleyebilecek bir değişiklik olup olmadığını araştırdırdıklarını bildirdi.

GİZEMLİ HEPATİTE NEDEN OLAN PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KAPANMALAR MI?

Diğer taraftan, aniden ortaya çıkan küresel hepatit salgınına ilişkin bir başka olası açıklama ise Covid-19 pandemisinde uygulanan kısıtlamaların, küçük çocukların hayatlarının biraz daha sonraki bir noktasında adenovirüse ilk kez maruz kalmasına yol açmış olabileceği. Ayrıca bazılarında "daha güçlü" bir bağışıklık tepkisi ortaya koyması.

ADENOVİRÜS VAKALARI BÜYÜK BİR ARTIŞLA GERİ DÖNÜYOR

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Liverpool Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Prof. Dr. Calum Semple, "Adenovirüs, Covid-19 salgını sırasında insanların birbirinden uzaklaşmasıyla neredeyse kayboldu. Şimdi, adenovirüs vakaları büyük bir artışla geri dönüyor" dedi. Öte yandan Semple, yakın tarihli bir Covid-19 enfeksiyonunun adenovirüs ile birlikte karaciğer sorunları için tetikleyici olup olmayacağı da dahil olmak üzere başka hipotezlerin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

GİZEMLİ HEPATİT HASTALIĞININ COVİD-19 AŞILARIYLA İLGİSİ VAR MI?

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Tüm bunların yanı sıra, çocuklardaki hepatit vakalarının Covid-19 aşılarıyla bir bağlantısı olmadığı vurgulandı. Birleşik Krallık ülkelerinde tespit edilen çocuk hepatit vakalarının hiçbirinin Covid-19’a karşı aşılanmadığı bildirdi.

ENFEKSİYON SEMPTOMLARI GÖSTEREN ÇOCUKLAR 48 SAAT EVDE KALMALI

Son olarak bilim insanları, ailelere aniden ortaya çıkar hepatit vakaların nadir olduğu konusunda güvence verdi. Ancak, kusma ve ishal de dahil olmak üzere gastrointestinal enfeksiyon semptomları yaşayan çocukların evde kalmaları ve semptomlar durduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe dönmemeleri gerektiği belirtildi.

GİZEMLİ HEPATİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Çocukların aşağıdaki belirtiler için kontrol edilmesi, bunların varlığının tespit edilmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması istendi:

  • Sürekli olağandışı yorgun hissetmek,
  • İştah kaybı,
  • Karın ağrısı,
  • Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık),
  • Koyu idrar,
  • Soluk, gri renkli dışkı (kaka),
  • Kaşınan cilt,
  • Kas ve eklem ağrıları,
  • Yüksek ateş.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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