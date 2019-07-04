Çocuklarda orta kulak efüzyonu ve işitme azlığına dikkat

Çocukluk döneminde özellikle kış ve bahar aylarında sık görülen hastalıklarından birisi orta kulak efüzyonunun hafif derecede işitme kaybına neden olduğunu belirten uzmanlar, çocukların ev ya da okul ortamında duymazdan gelme halleri ya da cihazları yüksek ses ile dinlemeleri ebeveynleri uyarıcı olması gerektiğini söyledi.

Çocukluk çağı orta kulak hastalıkları sıklıkla uygunsuz hava şartlarının yaşandığı kış ve bahar aylarında ön plana çıktığını belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, mevsimsel alerji ya da virüs nedenli enfeksiyonların tetiklediği burun ve boğaz kaynaklı nefes zorlukları orta kulak boşluğunun havalanmasını uzun süreli bozduğunda bu tablo ile karşılaşıldığını ve enfeksiyonun orta kulağı tuttuğu hallerde ateş, ağrı şikayetlerinin baş gösterdiğini ifade etti.

Koruma ve tıbbi tedavi ile iyileşme süreçleri izlenen çocukların bazen tekrarlar ve kalıcı hasarlardan korunmak için cerrahi girişimlere aday olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güneri, orta kulakta enfeksiyon olmadığı ya da geçirilen enfeksiyon sonrası sıvının belli bir süre içinde kaybolmasının beklendiğini ifade ederek, “Burun tıkanıklığının devam ettiği ya da enfeksiyon hastalıklarının sık yinelediği hallerde, sıvının orta kulaktan kaybolmadığı görülmektedir. Bu tablo iki şekilde kendini belli eder. Ya enfeksiyon hastalıklarının varlığında çocukta ateş, kulak ağrısı, işitme kaybı izlenir ya da orta kulakta enfeksiyonsuz sıvı varlığında çocuğun işitmesinde bir azalma, dalgınlık, konuşulanı tekrar ettirme gibi şikayetler ortaya çıkar. İlgili Kulak burun boğaz ve çocuk hekiminin takipleri sırasında, bu sıvının belli bir iyileşme dönemi içinde tıbbi destekle düzelmesinin beklenmesi mutlaka gereklidir” dedi.