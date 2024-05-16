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    4. Çocukların boyadığı duvarları tertemiz yapıyor! Bir daha asla dert etmeyeceksiniz... Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntem

    Çocukların boyadığı duvarları tertemiz yapıyor! Bir daha asla dert etmeyeceksiniz... Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntem

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.05.2024 01:27
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    Çocukların en sevdiği aktivitelerden biri de duvar boyamak. Duvarları bir tuval olarak gören bir çocuğunuz veya sandalye, masa gibi ürünlerin duvarı çizerek ortaya çıkardığı lekeden kurtulmak istiyorsanız bu sıvı tam size göre. İddialara hem duvardaki boya lekelerinden hem de genel çizilme, sararma gibi durumları saniyeler içerisinde yok ediyor. Peki, duvarlar nasıl temizlenir?

    Resim çizme ve boyama gibi aktivitelerden oldukça hoşlanan çocuklar bazen resim defteri yerine duvarları karalamayı tercih ediyor. Bu durumun yanı sıra duvara çok yakın duran mobilya ve sandalyeler de duvarlarda çizikler oluşmasına sebebiyet veriyor. Sosyal medyada paylaşılan asetonla duvar silme yöntemi işinize yarabilir.

    DUVARDAKİ LEKELERE SON!

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    Bunun için gerekli malzemeler büyük bir pamuk ve aseton. İlk olarak pamuğa asetondan bir miktar dökün.

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    Daha sonra asetonlar ıslatılmış pamuk ile çizilen, boyanan ve lekelenen duvarlarınızı güzelce ovalayarak silin. Bu sayede duvarlarınız eskisinden daha parlak olacak.


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    aseton duvar
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