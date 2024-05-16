Çocukların boyadığı duvarları tertemiz yapıyor! Bir daha asla dert etmeyeceksiniz... Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntem

Resim çizme ve boyama gibi aktivitelerden oldukça hoşlanan çocuklar bazen resim defteri yerine duvarları karalamayı tercih ediyor. Bu durumun yanı sıra duvara çok yakın duran mobilya ve sandalyeler de duvarlarda çizikler oluşmasına sebebiyet veriyor. Sosyal medyada paylaşılan asetonla duvar silme yöntemi işinize yarabilir.

DUVARDAKİ LEKELERE SON!

Bunun için gerekli malzemeler büyük bir pamuk ve aseton. İlk olarak pamuğa asetondan bir miktar dökün.

Daha sonra asetonlar ıslatılmış pamuk ile çizilen, boyanan ve lekelenen duvarlarınızı güzelce ovalayarak silin. Bu sayede duvarlarınız eskisinden daha parlak olacak.







