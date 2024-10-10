HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukların korunmasına yönelik karar Resmi Gazete'de

Çocukların korunmasına yönelik karar Resmi Gazete'de

10.10.2024 06:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların korunmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çocukların korunmasına yönelik karar Resmi Gazete'de

Karar doğrultusunda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının gelişimini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi" amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün ise 104 ve 105'inci maddelerine dayanarak bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

Bu araştırmayı yürütecek komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun görev süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin yapıldığı tarihten itibaren başlayarak 3 ay sürecek.

Ayrıca komisyon, gerekli gördüğü takdirde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
En Çok Okunan Haberler
"Son 100 yılın en güçlüsü" ABD'yi vuracak! Felaket filmi gibi görüntüler

"Son 100 yılın en güçlüsü" ABD'yi vuracak! Felaket filmi gibi görüntüler

Oğullarını hayattan koparan kişiye verilen cezayı az bulup itiraz eden aile bir kez daha yıkıldı! Bu defa tahliye edildi

Oğullarını hayattan koparan kişiye verilen cezayı az bulup itiraz eden aile bir kez daha yıkıldı! Bu defa tahliye edildi

Zonguldak'ta bir mahalle her gece korku dolu anlar yaşıyor! 'Hayati tehlikemiz var'

Zonguldak'ta bir mahalle her gece korku dolu anlar yaşıyor! 'Hayati tehlikemiz var'

Serhat Akın'dan radikal karar!

Serhat Akın'dan radikal karar!

Trafik kazasına karıştı, aracını servise verdi sonra olanlar oldu! 1 ayda teslim edilecek araç 3 ayda teslim etti

Trafik kazasına karıştı, aracını servise verdi sonra olanlar oldu! 1 ayda teslim edilecek araç 3 ayda teslim etti

Her satırı korkunç! Cani koca eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış

Her satırı korkunç! Cani koca eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.