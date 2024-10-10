Çocukların korunmasına yönelik karar Resmi Gazete'de

Karar doğrultusunda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının gelişimini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi" amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün ise 104 ve 105'inci maddelerine dayanarak bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

Bu araştırmayı yürütecek komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun görev süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin yapıldığı tarihten itibaren başlayarak 3 ay sürecek.

Ayrıca komisyon, gerekli gördüğü takdirde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır