Çocukların odalarını masal diyarını dönüştürmek için DIY önerileri

Hem ekonomik hem de son derece keyifli olan bu DIY önerileri ile çocuğunuz kendini adeta bir masal kahramanı gibi hissedecek!

1. Peri Işıklı Yatak Kanopisi

Çocuğunuzun yatak başına geçireceğiniz işlemeli ve parıltılı bir tülün etrafına LED ışıklar sararak odaya bir anda büyülü bir hava katabilirsiniz. Renkli sarkıtlar, peri şekilli kağıt süslemeler ve dekorlarla odada sihir yaratabilirsiniz. Böyle bir tasarım yaparken çocuğunuzun favori karakterlerini ve en sevdiği masal diyarını baz alırsanız, ortaya oldukça yaratıcı sonuçlar çıkacaktır. Genellikle soft renklerle hazırladığınız bu loş ortam, geceleri uykuya daha çabuk dalmasını sağlayabilir.

2. Masalsı Duvar Çizimleri

Çocuk odasının bir duvarını masal çizimlerine ayırabilirsiniz. Bunun için masal temalı duvar kağıtlarından faydalanabileceğiniz gibi kendi çıkartmalarınızı da hazırlayabilirsiniz. Çeşitli stencil şablonları ve kağıt çıkartmaları dilediğiniz gibi yerleştirerek masalsı duvarlar oluşturabilirsiniz. Masal karakterleri, ağaçlar, bulutlar ve mantarlar ile kaplı bir duvar onun hayal gücünü canlandırabilir.

3. Sihirli Masal Kapısı

Hazır duvarı dekore etmeye başlamışken çocuğunuz için minyatür bir masal kapısı da hazırlayabilirsiniz. Bu kapıyı hazırlarken profesyonel marangoz desteği alabileceğiniz gibi evdeki imkanları da kullanabilirsiniz. Birkaç çıkartma ve şablon yardımıyla duvara sevimli bir masal kapısı çizebilir, onu rengarenk boyayabilir ve yeni diyarlara açılan bir geçit yapabilirsiniz.

4. Şekilli Yastıklar ve Dekorlar

Odayı eğlenceli hale getirmek için farklı renklerde ve şekillerde yastıklar yapabilirsiniz. Üzeri parıltılı, işlemeli ve şekilli yastıklar, ona kendini rüya aleminde gibi hissettirir. Bu yastıkları yatağa, yere veya oyun köşesine dağıtarak ortamda mistik bir hava yaratabilirsiniz. Bu sırada içi dolu hayvanlar ve karakterler oluşturarak ona oyun arkadaşları da verebilirsiniz.

5. Karton Kale

Evdeki karton kutuları renkli kalemler ve kumaşlar yardımıyla kolayca eğlenceli bir kaleye çevirebilirsiniz. Kalenin içine renk renk minder ve oyuncak koyarak çocuğunuzu kendi kahramanlarıyla bir arada olmaya davet edebilirsiniz. Üstelik bu tarz kaleler yaparken sizin de çok eğleneceğiniz kesin.

6. Duvar Süsleri ve Çerçeveler

Çocuğunuzun sevdiği masal karakterlerinin ve alemlerin çıktısını alarak onun için bir masal duvarı hazırlayabilirsiniz. Bu duvara yerleştirdiğiniz çerçeveleri renkli ve garip formlarda seçer, çizimleri ise çeşitli illüstrasyonlar arasından tercih ederseniz ortamın havasını bir anda değiştirirsiniz. Çerçevelerin üzerine farklı dekorlar yerleştirerek ve LED ışıklar asarak bu köşeyi çok ilgi çekici kılabilirsiniz.

7. Gökyüzü Tavanı

Fosforlu çıkartmalar ve karanlıkta parlayan boyalarla çocuk odası tavanını gökyüzüyle kaplayabilirsiniz. Tavana yıldız, gezegen, ay ve peri gibi şekillerdeki farklı süsler asarak onu uyumadan önce kendi galaksisinde gezintiye çıkarabilirsiniz.

8. Hikaye Okuma Köşesi

Çocuğunuzun okuma alışkanlığını pekiştirmek ve hayal gücünü canlandırmak için ona masal temalı bir köşe de hazırlayabilirsiniz. Birkaç renkli minder, doldurulmuş oyuncak ve renkli dekorla hazırlayacağınız bu köşeye sarkıt ışıklar asabilirsiniz. Ayrıca şapka, maske ve asa gibi eşyalar koyarak yeni dünyalar keşfetmesini sağlayabilirsiniz.

9. Doğa Temalı Dekorlar

Duvarlara ağaç, çiçek, böcek, mantar gibi dekorlar asarak onun için masalsı bir orman oluşturabilirsiniz. Canlı renklerin ve eğlenceli figürlerin bulunduğu bu süslemeleri, evdeki her tür malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Bu dekorları onunla birlikte hazırlarsanız hem yaratıcılığını geliştirmesini sağlar hem de kendi yaptığı dekorları sergilemesine imkan tanırsınız.

10. Masal Rafı

Evdeki eski rafları farklı renklerde boyayarak onun için masalsı bir alan oluşturabilirsiniz. Çeşitli çizimlerin, dekorların ve objelerin yer alacağı bu rafa istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ama karton, kumaş ve renkli boya kullanarak kendi dekorlarınızı hazırlarsanız onu çok daha özel bir hayal dünyasına dahil edersiniz.