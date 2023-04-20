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  4. Çocuklarına bayram alışverişi yapmış... Nihal Alçin'in ölümünde kahreden detay!

Çocuklarına bayram alışverişi yapmış... Nihal Alçin'in ölümünde kahreden detay!

20.04.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Nihal Alçin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü M.Y.’nin işlemleri sürerken Alçin’in bayram alışverişi yaptığı çocuklarını eve bıraktıktan sonra, aile sağlığı merkezine gittiği ve dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Çocuklarına bayram alışverişi yapmış... Nihal Alçin'in ölümünde kahreden detay!

Diyarbakır’daki korkunç Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. yönetimindek otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Nihal Alçin'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı. Nihal Alçin'in cansız bedeni ise adli tıp kurumuna götürüldü.

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ÇOCUKLARINA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPMIŞ

Nihal Alçin'in ölümüne neden olan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Alçin’in kazadan önce 11 yaşındaki oğlu ile 9 yaşındaki kızına Ramazan Bayramı için alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Alçin, alışverişin ardından çocuklarını eve bıraktıktan sonra boğaz ağrısı nedeniyle bir kez daha evden çıktı. Alçin, aile sağlığı merkezine giderek, iğne yaptırdıktan sonra evinin önündeki caddede, karşıya geçerken kazanın yaşandığı belirlendi.

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Alçin’in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gözyaşları içerisinde Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Sürücü M.Y.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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khlhl

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

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