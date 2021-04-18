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Çocuklarını dilendiriyormuş! Böyle yakalandı

18.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çocuklarıyla birlikte Taksim'e gelen yabancı uyruklu kadın, meydanda oturarak dilenmeye başladı. Polis ekiplerinin radarına takılan kadının çocuklarını dilendirmesi kameralar tarafından görüntülendi. Bir süre uzaktan gözlenen kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim’de bir erkek, biri kız iki çocuğunu dilendiren yabancı uyruklu kadın kameralara yakalandı. Çocuklarından para aldığı anlar saniye saniye görüntülenen kadın ve çocukları, şikayet üzerine Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekiplere direnmeyen kadın, zabıta aracına götürülürken kendisini çeken gazetecilere saldırdı.

PARA CEZASI UYGULANDIKTAN SONRA SALINDI

Kadın daha sonra ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Kadına Kabahatler Kanunu gereği 204 lira idari para cezası kesildi. İşlem sonrası serbest bırakılan kadının daha önce de aynı yerde çocukları ile beraber dilendiği öğrenildi.

DHA

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