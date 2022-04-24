Çocuklarının gözü önünde dehşet saçtı! Yardım isterken eşinin boğazını kesmiş

Kan donduran olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak’ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KARISININ BOĞAZINI KESTİ

İddiaya göre iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.’yi karnından bıçaklayan Şemsettin T., can havliyle cama çıkıp yardım isteyen karısını daha sonra engellemek için boğazını keserek öldürdü. Çiftin üç çocuğundan biri o sırada dışarda oyun oynarken, annesinin çığlıkları ile eve koştu.

GÖZALTINA ALINDI

Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı.

"YARDIM İSTERKEN BOĞAZINI KESMİŞ"

Çiftin komşuları Faik Kartoğlu, “Bildiğimiz kadarıyla bu evi yeni almışlar. Kocası çalışmıyor. Karısı kocasına çalış demiş. 10 gündür böyle bir problemleri varmış. Karnına bıçağı vurmuş, kadın cama çıkmış. Yardım isterken boğazını kesmiş. Allah kimsenin başına vermesin. Ev almışlar, taksitleri gelmiş. Kocasının çalışmaması konusundan çıkmış” dedi.

(İHA)

