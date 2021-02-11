Çocuklarının gözü önünde karısının boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi, Mutlu Sokak'ta yaşayan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Şule Yıldırım, iddiaya göre dini nikahlı kocası E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y. eline aldığı bıçakla, çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladıktan sonra boğazını kesti.

Çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları içeri girdiğinde Şule Yıldırım’ı yerde kanlar içinde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boğazı kesilmiş halde yerde kanlar içinde yatan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşinin boğazını kestikten sonra kaçmaya çalışan E.Y. çevredekilerin de yardımı ile gözaltına alındı.

İHA

