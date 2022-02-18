Çocuklarınıza bu kötülüğü yapmayın: Bu hatalar çocuklarda iştahsızlığa neden oluyor!

Çocukların yemek yememesi anne, baba ve çocuk bakan herkesin en büyük kabuslarından biridir. Ebeveynleri strese sokan bu süreç çocuklar için de oldukça yıpratıcıdır. Bir süre sonra yemek yeme saatleri herkes için işkenceye dönmeye başlar. Çocukların iştahlarıyla ilgili endişeye düşmeden önce Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak’ın fikirlerini uygulayabilirsiniz.

YANLIŞ ARA ÖĞÜN ZAMANLAMASI

Çocuklarda ara öğün ve ana öğünün birbirine yakın olması iştahsızlığa neden olabilir. Çocuğun henüz acıkmadan masaya oturması öğündeki besin tüketimini azaltır. Bu nedenle iştahsız çocuklarda öğünler arasına en az 2-2,5 saat konulmalıdır ve çocuğun sürekli atıştırma halinde olmamasına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, ara öğünlerde tüketilen öğünün yoğunluğu da acıkma süresini etkileyebileceğinden hafif ara öğünler hazırlanmalıdır.

FAZLA MEYVE VE SÜT TÜKETİMİ

Çocuklarda meyve ve süt sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olsa da bu besinlerin aşırı tüketimi çocuğun diğer besinlere karşı iştahını azaltarak yetersiz beslenmesine neden olabilir. Meyve ve süt çocukların tüketmeyi sevdiği gıdalardan olduğundan tüketim miktarını kaçırabilirler ve ebeveynler de bu besinlerin sağlıklı olduğu gerekçesiyle porsiyon kontrolünü göz ardı edebilirler. 6-12 aylık çocuklarda günde 1 porsiyon, 12-24 aylık çocuklarda günde 2 porsiyon, ileri yaşlarda ise günde 2-3 porsiyon meyve yeterlidir. Çocuklarda süt tüketiminde ise günde 1-2 su bardağı süt geçilmemelidir.

HAZIR ATIŞTIRMALIKLAR

Cips, çikolata, bisküvi gibi hazır ve işlenmiş gıdalar yoğun miktarda yağ ve şeker içerir. Bu tarz atıştırmalıkların tüketimi çocuğun iştahını olumsuz etkiler. Çocuğunuza hazır atıştırmalıkları vermek yerine ev yapımı kek, kurabiye gibi sağlıklı alternatifler sunabilir ve porsiyonuna dikkat ederek ara öğünlerde verebilirsiniz.

MİDEYİ SIVIYLA DOLDURMAK

Çocukların mide hacimleri oldukça küçüktür. Yemekten hemen önce veya yemek sırasında su, meyve suyu, ayran gibi sıvı gıdaların tüketimi mide hacimlerinin önemli bir kısmını kaplayarak doygunluğa neden olur ve besin tüketimlerini azaltabilir. Bununla birlikte, iştahsız çocuklarda öğünlerdeki çorba tüketiminin en sona bırakılması da faydalı olabilir.

AÇLIK SİNYALLERİNE DUYARSIZLIK

Yemek yemek istemeyen bir çocuğu zorla yedirmeye çalışmak çocuğun yemekten iyice uzaklaşmasına neden olabilir. ‘’Kendini aç hissetmiyorsan devam etmeyebilirsin’’ deyin, onun açlık sinyallerine karşı duyarlı olduğunuzu gösterin ve geri çekilin. Evet, belki çocuğunuz o öğünde yeterli besin alamayacak ama kısa bir süre sonra acıktığında öğünde doymanın gerekliliğini keşfedecek ve kendi bedenini daha iyi dinlemeyi öğrenecek.



