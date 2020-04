Çocuklarla oyun oynamak ebeveynlerin stresini azaltıyor

Ülkemizde her sene okullarda ve sokaklarda çoşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene evlerde kutlanıyor. Evlerinizde geçirdiğiniz bu 23 Nisan’da çocuklarınızla oynadığınız oyunlar aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olurken, keyifli anlar yaşamanıza olanak sağlıyor. Çocuklarla birlikte oynanan oyunlar sadece onun için değil; ebeveynler için de yapılan en iyi şey olabiliyor.

Dr. Jacqueline Harding’in Fisher-Price ile birlikte hazırladığı "Herkes için Oyun Zamanı" araştırmasından ebeveynlerin üç yaş altı çocuklarla oynayabileceği oyunlar:

1.BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN

İlk üç yaş, çocuklarla eğlenceli ve güvenli ilişkiler kurabilmek için hayati önem taşır. Çocuklar hayatlarının her alanında kendilerini güvende hissetmek isterler. “Oyun Üçlemesi” çocuklar kadar yetişkinler için de olumlu bir nöroterapi döngüsüne sahip. Beyin yenilikleri sever ve bu yenilikler beyni olumlu yönde etkiler.

Uygulama:

Oyuncakları her iki günde bir döngü şeklinde kullanmayı deneyin. Çocuğunuzun daha önce oynadığı oyuncakları yeniden keşfederken yaşadığı mutluluğu izleyin. Çocuğunuzla oyuncağın tadını çıkarmak için her gün belli bir zaman dilimi belirleyin. Konsantrasyon aktiviteleri için bu süre yaklaşık on dakika olabilir. Mümkün olduğunca yaratıcı olun, kafanızdaki engellerden kurtulun ve farklı sesler kullanarak eğlenceyi daha da arttırmak için oyuncaklara hayat verin. Bu çocuğa "Bunlarla seninle birlikte ilgileniyoruz" mesajını gönderir.