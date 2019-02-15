Türkiye'de çocukluk kanserleri görülme sıklığının yüksek gelir düzeyindeki ülkelerle benzer oranlarda olduğununun altını çizen Kutluk, "Çocukluk çağı kanserleri tüm kanser vakalarının yüzde 1,3'ünü ve tüm kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Milyonda olmak üzere ABD'de 137,9, Norveç'te 143,2, İsveç'te 149,4, İngiltere'de 118,2 ve Türkiye'de 131,3'tür." bilgisini verdi.

- "Erken teşhisle tedavi başarısı yüksek"

Prof. Dr. Kutluk, çocuklarda görülen kanserlerin tip, tedaviye yanıt ve sağ kalım açısından erişkin kanserlerinden farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, çocukluk çağı lösemilerinin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu vurguladı.

Kan kanseri olarak bilinen löseminin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kutluk, "Çocukluk çağı lösemileri en sık görülen kanser türü olup, Türkiye'de yılda yaklaşık bin çocuğu etkilemektedir. Verilere göre, Türkiye'deki vakalar içinde yüzde 35,5 ile lösemi ilk sırada yer almaktadır. Onu, yüzde 18,5 ile merkezi sinir sistemi tümörleri, yüzde 13,5 ile lenfoma izlemektedir. Sırasıyla nöroblastoma, wilms, yumuşak doku sarkomları, kemik tümörleri ve diğer tümörler takip etmektedir." diye konuştu.

Tezer Kutluk, her iki cinsiyette de lenfomalar, merkezi sinir sistemi tümörleri ve lösemilerin görüldüğünü anlatarak, yıllar içinde çok disiplinli tedavi yaklaşımlarının gelişmesiyle, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahideki gelişmelerle birlikte Türkiye'de de çocukluk çağı kanserlerindeki yaşam oranlarının arttığını ifade etti.