Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı: Ömrümün hasatı

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Göknebi Mahallesi'nde yaşayan Melih Uğurlu ve Özlem Büyükkaragöz çifti, düzenledikleri düğün töreni ile evlendi.

''ÖMRÜMÜN HASADI''

Gelin arabası için çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen damat Uğurlu, biçerdöveri süsledi. Gelin arabası olarak hazırlanan biçerdöverin ön camına asılan “Ömrümün Hasadı” yazısı ise görenleri gülümsetti.

GELİN ARABASINA BİNERKEN ÇEVREDİLER YARDIM ETTİ

Sandalyeye çıkarak gelinlikle biçerdövere binmeye çalışan Büyükkaragöz’e, damat ve çevredekiler tarafından yardım edildi. Mutlu çift, çevredekilerin şaşkın bakışları ve yoğun ilgisiyle konvoy düzenledi.

(İHA)

