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  4. Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı: Ömrümün hasatı

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı: Ömrümün hasatı

01.09.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde düğün töreni düzenleyen bir çift, gelin arabası olarak tercih ettikleri biçerdöveri süsleyerek tur attı. Damat, aracın ön camına ise “Ömrümün Hasadı” yazısını astı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Göknebi Mahallesi'nde yaşayan Melih Uğurlu ve Özlem Büyükkaragöz çifti, düzenledikleri düğün töreni ile evlendi.

''ÖMRÜMÜN HASADI''

Gelin arabası için çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen damat Uğurlu, biçerdöveri süsledi. Gelin arabası olarak hazırlanan biçerdöverin ön camına asılan “Ömrümün Hasadı” yazısı ise görenleri gülümsetti.

GELİN ARABASINA BİNERKEN ÇEVREDİLER YARDIM ETTİ

Sandalyeye çıkarak gelinlikle biçerdövere binmeye çalışan Büyükkaragöz’e, damat ve çevredekiler tarafından yardım edildi. Mutlu çift, çevredekilerin şaşkın bakışları ve yoğun ilgisiyle konvoy düzenledi.

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(İHA)

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Eskişehir
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