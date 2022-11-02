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"Çocukluk kahramanı" babasına organ bağışında bulunmak için 10 günde 8,5 kilo verdi

02.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da lise öğretmeni Cengiz Kula, 10 günde 8,5 kilo zayıflayarak "çocukluk kahramanım" dediği kanser hastası babasına karaciğer bağışında bulundu.

SITKI YILDIZ - Kent merkezinde yaşayan baba Mehmet Kula'ya (74), kan tahlili için gittiği Yalova Devlet Hastanesi'nde karaciğer kanseri teşhisi konuldu.

İstanbul'daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapsamlı tetkiklerden geçen Kula'ya organ nakli yapılmasına karar verildi.

Kula'nın oğlu Cengiz Kula'nın (46) donör olabileceğinin belirlenmesinin ardından özel bir hastanede nakil için hazırlık yapıldı.

Bu hastanede 10 Ağustos'ta yaklaşık 10 saat süren operasyonla Kula'nın karaciğerinden alınan parça, babasına nakledildi.

Yalova'daki Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olan Cengiz Kula, AA muhabirine, kan tahlili vermesi için babasını hastaneye götürdüğünü söyledi.

Tahlil sonuçlarını inceleyen doktorun, acilen tam teşekküllü bir hastaneye gitmelerini önerdiğini belirten Kula, "O hızla biz İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. Babamdan alınan biyopsi sonucunda sirotik başlangıç ve karaciğer kanseri teşhisi kondu. Bunu duyduğumuz andan itibaren dünya başımıza yıkıldı. Babamın haberi yoktu ama ağlayarak geçirdiğim iki üç günlük bir süreç oldu." dedi.

"BENİM İÇİN AYRI BİR ONUR"

Cengiz Kula, babasının karaciğer nakli olabileceğini duyduklarında içinin rahatladığını ve bu amaçla yine İstanbul'da özel bir hastanenin organ nakil merkezine yönlendirildiklerini anlattı.

Ailelerinde yapılan taramalar sonucu kendisinin ve kız kardeşinin uygun donör olduğunun tespit edildiğini aktaran Kula, "Benim kilom fazlaydı, 96 kiloydum. 10 günde 10 kiloya yakın verdim ama sıfır ekmek, sıfır şeker, kararlı bir diyetle günde iki öğünle ulaştım. Ameliyatın yapılacağı günün sabahında 87,5 kiloydum. Hastaneden bana olasılık durumumun kilo vermeden önce kız kardeşimin yüzde 75, benim yüzde 25 olduğu, kilo verdikten sonra yüzde 50 olduğu söylendi." ifadelerini kullandı.

Kula, ameliyat sürecinin sonunda hem kendisinin hem babasının yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Babasının teşhis ve tedavi sürecindeki yoğun emek ve gayretlerinden dolayı operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve ekiplere, söz konusu 3 hastanenin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Kula, "Bu anlattıklarım yaklaşık 3 aylık bir süreç. Devletten Allah razı olsun. Bu operasyonda bizim cebimizden ulaşım haricinde kuruş bir masraf çıkmadı. 5 yıldızlı otel gibi bir ortamda sağlık hizmeti aldık. Çok mutluyum. Size tarifini anlatamam. Babam yanımda, bizim dağımız, çocukluğumuzun kahramanı yanımızda. Babama böyle bir şey yapabilmek benim için ayrı bir onur." diye konuştu.

Baba Mehmet Kula ise 30 yıl önce geçirdiği hepatit hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti.

Aradan uzun yıllar geçtiğini, kendini iyi hissetmediği için doktora gittiğini bildiren Kula, şunları kaydetti:

"Oğlum 'Ben varken bacıma düşmez, onun bebeleri var' deyip kendisi nakil verdi. Yaradanına kurban olayım. Baba sevgisiyle ciğerinin yarısını verdi babacığına. Allah ondan razı olsun, ona zeval vermesin. Şu an çok şükür iyiyim. Hatta kilosu bile fazlaydı. Doktor 'Kilosundan dolayı alamam' demişti. İnat etti verdi kilolarını. Oğlum benim için 'Çocukluk kahramanım' diyor ama o da benim kahramanım."

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