"Çocuklukta cinsel istismara maruz kalma sıklığı artıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Çocuğa yönelik cinsel istismarın etkilerini sadece yaşanan olaylarla sınırlı tutarsak ve ceza sistemi içinde değerlendirirsek bugünü değil, geleceği de kaybederiz." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, İlgezdi'nin çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin Adalet Bakanlığı verilerinden hazırladığı rapora ve değerlendirmelerine yer verildi.

İlgezdi'nin hazırladığı rapora göre, geçen yıl açılan davalardaki suç sayısı 2017'ye göre yüzde 12 artarak 18 bin 290 oldu. 2011-2018 yıllarında çocuklara yönelik toplam 137 bin 115 cinsel istismar suçu işlendi.

Çocuğa yönelik geçen yıl günde ortalama 50 cinsel saldırı olayı yaşanırken, sanıklar hakkında 13 bin 396 mahkumiyet, 4 bin 704 beraat kararı verildi. Mahkumiyetlerde bir önceki yıla göre yüzde 4, beraat kararlarında ise yüzde 11 artış gerçekleşti.

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun en fazla olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul'u, İzmir ve Ankara izledi.

Geçen yıl İstanbul'da çocuğun cinsel istismarına yönelik 2 bin 785 suç işlenirken, sanıklar hakkında 2 bin 286 mahkumiyet kararı verildi.