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CoD Modern Warfare güncellemeler yüzünden artık PC’lere sığmıyor

OYUN HABERLERİ  | 05.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Activision tarafından geçtiğimiz yıl satışa sunulan CoD Modern Warfare güncellemeleri ile bezdirdi. İşte konu ile ilgili detaylar.

CoD Modern Warfare güncellemeler yüzünden artık PC’lere sığmıyor

Infinity Ward ve Activision işbirliğiyle geliştirilen Call of Duty serisinin yeni oyunu Modern Warfare geçtiğimiz yıl ekim ayında raflardaki yerini almıştı. Oyunun satışa çıkmasıyla birlikte güncellemeler de yağmur gibi yağmaya başladı.

Aslında Modern Warfare’ın sürekli güncelleme almasının en önemli nedeni Warzone oldu. Bilindiği üzere Activision oynaması ücretsiz olarak yayınladığı Warzone’u Modern Warfare dinamikleri üzerine inşa etmişti. Aynı PUBG gibi battle royale tarzında bir yapım olan Warzone, ilk çıktığı günden bu yana hem PC, hem de konsollarda büyük ilgi görüyor.

Elbette bu ilginin bir karşılığı da var. Activision Warzone’u hilecilere karşı koruyabilmek adına sürekli güncellemeler yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncellemenin PC’deki boyutu ise 57GB’tı.

DEVASA GÜNCELLEMELER DEPOLAMAYI GEÇTİ

Aslında buraya kadar herşey normal. Fakat kullandığınız PC’de 512 GB ya da 1 TB’lık bir alana sahipseniz Modern Warfare sizin için ciddi bir sıkıntı olabilir. Çünkü gelen devasa güncellemeler yüzünden oyunun disk boyutu 250 GB’ı geçmiş durumda.

Son dönemde satılan oyun bilgisayarlarının pek çoğunda 256 ya da 512GB’lık SSD’ler oluyor. Böyle bir durumda oyun severlerin Modern Warfare’ı bilgisayarlarından silmeleri içten bile değil. Görünen o ki Infinity Ward’ın acilen bu duruma bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa Modern Warfare için yayınlayacakları yeni güncellemeleri kimse yükleyemeyecek.

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