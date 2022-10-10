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Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler geldi: Tıpkı o model gibi görünecek

10.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14'ü geçtiğimiz haftalarda satışa sunmuştu. iPhone 14'ün satışa sunulmasıyla gözler şimdi dördüncü nesil iPhone SE'ye çevrildi. Çok beklenen dördüncü nesil iPhone SE'nin tasarımına dair yeni bilgiler ise geldi. Buna göre, yeni iPhone SE, Apple'ın geçtiğimiz yıllarda çıkardığı bir iPhone modeline benzeyebilir.

Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler geldi: Tıpkı o model gibi görünecek

iPhone 14'ü iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşturan Apple, yeni iPhone'larını satışa sundu bile. Yeni iPhone'ların satışa sunulmasıyla bu kez şirketin hangi ürün veya ürünlerini görücüye çıkartmak için hazırlandığı yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ancak çok beklenen dördüncü nesil iPhone SE modeline dair yeni bilgiler gelince gözler bu kez bu modele çevrildi.

TIPKI İPHONE XR GİBİ GÖRÜNECEK

Gelen bilgiler, bir sonraki iPhone SE modelinin tıpkı iPhone XR gibi görüneceği ortaya koydu. Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young'a göre dördüncü nesil iPhone SE, 6.1 inç LCD ekrana sahip olacak ve ekranın üst kısmında çentik yer alacak.

iPhone XR-1

Dördüncü nesil iPhone SE'de diğer iPhone modelleri gibi bir TrueDepth kamera bulunup bulunmayacağı henüz belirsiz bir konu. Eğer bulunmayacaksa telefonun çentiği daha dar olabilir.

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Bazı söylenti kaynakları ise iPhone SE'nin Face ID'ye sahip olmayacağını iddia ediyor. Apple'ın maliyetleri düşürmek adına önceki iPhone SE modellerinde olduğu gibi Touch ID'ye yer vereceğini söylüyorlar. Üstelik bazıları Touch ID'nin iPad mini ve iPad Air modellerinde olduğu gibi güç düğmesine entegre edeceğini öne sürüyor.

BİR TASARIMIN SONUNA YAKLAŞILIYOR

Eğer Apple 4. nesil iPhone SE'de çentikli bir tasarım kullanırsa, bu iPhone 6'dan iPhone SE 2022'ye kadar ufak tefek değişikliklerle kullanılan neredeyse kültleşmiş iPhone tasarımın sonunun geleceği anlamına geliyor.

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akıllı telefon Apple iPhone
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