Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü ne zaman??

Çok Güzel Hareketler 2, uzun zamandır ekranlarda yayınlanıyor. Pek çok kişi tarafından beğeni ile karşılanan Çok Güzel Hareketler 2, yayın günü olan 7 Mart Pazar akşamı yayınlanmadı. Komik skeçlerle izleyenleri güldürmeyi başaran Çok Güzel Hareketler 2’nin yayınlanmaması ise birçok izleyicisi tarafından merak edildi. Peki Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2’nin günü mü değişti?

Çok Güzel Hareketler 2 neden yok?

Her hafta Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanarak izleyiciyi güldüren eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, 7 Mart Pazar akşamı yayınlamadı. Programın sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler ve Eşi Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in ayağında bir problem olduğu, geçtiğimiz günlerde yapılan haberlerden biliniyordu. Oğlunun ayağındaki çatlak sebebi ile hastanede günlerini oğluyla geçiren Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2’nin çekimlerine katılamadı. Eser Yenenler’in çekimlere katılamaması sebebi ile programın bu hafta yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Çekimlerine ara verilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2’nin ise haftaya ekranlarda tekrar yayınlanması bekleniyor.



