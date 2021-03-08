HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü ne zaman??

Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü ne zaman??

08.03.2021 01:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü ne zaman??

Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2 izleyici tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Yılmaz Erdoğan’dan sonra Eser Yenenler’in sunuculuğunu üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, 7 Mart Pazar günü yayınlanmaması ile izleyicisini üzdü. Çok Güzel Hareketler 2’yi televizyonda göremeyen izleyiciler ise “Çok Güzel Hareketler 2 neden yok?” sorusunu sormaya başladı. Peki Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2’nin günü mü değişti? İşte detaylar…

Çok Güzel Hareketler 2, uzun zamandır ekranlarda yayınlanıyor. Pek çok kişi tarafından beğeni ile karşılanan Çok Güzel Hareketler 2, yayın günü olan 7 Mart Pazar akşamı yayınlanmadı. Komik skeçlerle izleyenleri güldürmeyi başaran Çok Güzel Hareketler 2’nin yayınlanmaması ise birçok izleyicisi tarafından merak edildi. Peki Çok Güzel Hareketler 2 neden yok? Çok Güzel Hareketler 2’nin günü mü değişti?

eser

Çok Güzel Hareketler 2 neden yok?

Her hafta Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanarak izleyiciyi güldüren eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, 7 Mart Pazar akşamı yayınlamadı. Programın sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler ve Eşi Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in ayağında bir problem olduğu, geçtiğimiz günlerde yapılan haberlerden biliniyordu. Oğlunun ayağındaki çatlak sebebi ile hastanede günlerini oğluyla geçiren Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2’nin çekimlerine katılamadı. Eser Yenenler’in çekimlere katılamaması sebebi ile programın bu hafta yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Çekimlerine ara verilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2’nin ise haftaya ekranlarda tekrar yayınlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Bu görüntü yürekleri burkmuştu! Papa, Aylan bebeğin babasıyla görüştüBu görüntü yürekleri burkmuştu! Papa, Aylan bebeğin babasıyla görüştü
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2 Eser Yenenler

En Çok Okunan Haberler

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İşte vaka sayısı artan ve azalan iller!

İşte vaka sayısı artan ve azalan iller!

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

Survivor’da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

Survivor'da eleme adayları belirlendi!

Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Bu görüntü yürekleri burkmuştu! Papa, Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Nasıl emekli olunur? Emeklilik yaşı kaç?

Emeklilik yaşı kaç?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yollar trafiğe mi kapatılıyor?

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılıyor?

Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle

Google'dan Doodle sürprizi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.