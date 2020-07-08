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  4. Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok farklı ülkesinde polisler, hız yapan bir arabanın sürücüsünü durdurduklarında farklı mazeretlerle karşılaşırken, Avustralya'daki "Jimmy" isimli sürücünün "Ölümcül yılanla boğuşuyordum" gerekçesi ülke gündemine oturdu.

Avusturalya'nın Queensland kentinde saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis gördüklerine inanmadı. Polisin durdurduğu 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını söyledi. Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra Jimmy'e ceza kesmekten vazgeçti.

"SANIRIM BENİ ISIRDI, KALBİME BİR BAKIN"

Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, "Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz" dediği duyuluyor. Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.

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