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Çok kolay bulaşıyor! Tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara neden oluyor

11.04.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüberküloz hastalığı dünyada ve ülkemizde pek çok insanda bulunuyor. Bulaşıcı bir hastalık olan tüberkülozun erken teşhis edilmesi ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Tüberkülozda gerekli tedavi koşullarının sağlanmaması ölüme neden olabiliyor. Tedavide güneş ışığı çok önemli bir yer taşırken tam anlamıyla iyileşme ilaç yoluyla sağlanıyor.

Çok kolay bulaşıyor! Tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara neden oluyor

Dünyada 9 milyon kişi tüberküloz hastalığına sahip. Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesi ile özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Hastanın nefes vermesi, öksürmesi veya hapşırması ile diğer kişilere kolaylıkla bulaşıyor.

1.5 MİLYON HASTA BU HASTALIK NEDENİYLE KAYBEDİLİYOR

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Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güven, bu hastalığın hava yolu ile yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Tüberküloz, aynı zamanda tedavisi olan bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Verem önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada yaklaşık 9 milyon tüberküloz hastası olduğu tahmin edilmektedir. 1,5 milyon hasta bu hastalıktan dolayı kaybedilmektedir" dedi.

TEMAS SONRASI HASTALIK HEMEN GELİŞMİYOR

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Güven, sözlerine şöyle devam etti: “Aktif tüberküloz hastalığı olan bireylerin öksürmesi, aksırması, konuşması, hapşırması sonrası havaya salınan ve saçılan tüberküloz basillerinin sağlam kişiler tarafından alınması sonucu zaman içinde hastalık gelişebilmektedir. Temas sonrası hemen hastalık gelişmez. Basili almış olan herkes hasta olmaz. Tüberküloz basili almış kişi hasta olmadıkça bulaştırıcı değildir. Hastanın kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak, havlu gibi kullandığı eşyalar ile bulaşma olmaz. Temaslı kişinin, enfekte olan kişi ile uzun süre birlikte olması, ek hastalıklarının olması, bağışıklığın zaman içinde azalması hastalığın akciğerlere yerleşmesini ve diğer organlara yayılımını hızlandırır. Tüberküloz hastalığı en çok akciğerleri tutmakla birlikte tüm organ ve sistemleri tutabilir. Tutulan organa göre de farklı şikayetlerle karşımıza çıkabilir".

GÜNEŞ IŞIĞI TÜBERKÜLOZUN YOK OLMASINDA ETKİLİ

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Tüberküloz hastalığının erken tanısı ve tedavisinin önemli olduğuna dikkat çeken Güven, "Balgam numunesinde mikroskobik incelemede basilin görülmesi ve aynı balgam örneğinde kültür yöntemi ile de tanı konulabilmektedir. Düzenli tedavi ile haftalar içinde bulaşıcılık kaybolur. Tüberküloz basili güneş ışığına karşı duyarlıdır ve kısa sürede yok olur. Bu nedenle hastaların kaldığı odanın sık havalanması, güneş alması önemlidir" ifadelerini kullandı.

TÜBERKÜLOZ İLAÇLA TEDAVİ EDİLMELİ

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Tüberküloz hastalığı ilaçlarla tedavi edilebileceğinin altını çizen Güven, "Hastalığın ilaç tedavisinden başka bir tedavi seçeneği yoktur. Günümüzde verem mikrobunu öldüren güçlü ilaçlar vardır. Basilleri etkili bir şeklide yok etmek ve direnç gelişimini önlemek için ortalama 6 ay kadar tedavi verilir. Temel olarak 4 ilaç ile iki ay kadar yoğun tedaviye başlanır ve dört ay kadar 2 ilaç ile tedavi devam eder. Bazı özel hastalık durumlarında tedavi süreleri ve ilaçlar değişebilmektedir" diye konuştu.

HASTALIKTAN KORUNMAK ÖNEMLİ

Hastalıktan korunmanın amaçlarından da bahseden Güven, sözlerini şöyle tamamladı: "Hastalıktan korunmanın amacı, aktif veremi olan bulaştırıcı olan hastaların ivedilikle tedavisi, BCG aşısı, gerekli durumlarda koruyucu tedavinin verilmesi ve tüberküloz bulaşmasının önlenmesini kapsar. BCG aşısı bilinenin aksine hastalıktan değil, hastalığa bağlı olarak gelişebilecek miliyer tüberküloz ve menenjitten korur"

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Anahtar Kelimeler:
tüberküloz
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