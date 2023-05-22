Çok konuşulacak açıklamalar! Merak edilen sırrını verdi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, CNBC'den David Faber'e verdiği bir röportajda, artık geceleri en az altı saat uyumaya gayret ettiğini söyledi. Musk, gecede altı saatten az uyuduğunda 6 saatten az uyursa başındaki ağrının kötüleştiğini ifade ederek, "Daha fazla uyanık olsam da daha az iş yapıyorum." dedi.

HAFTADA YEDİ GÜN ÇALIŞIYORMUŞ!

Yaptığı açıklamada Musk, genellikle haftada yedi gün çalıştığını ve yılda yalnızca "iki ya da üç" gün gerçekten çalışmadan tatil yaptığını da açıkladı. Çalışanlarının bu davranışı model almasını beklemediğini de sözlerine ekledi.

Musk, "İnsanların tatil yapmaması gerektiğini de söylemiyorum. Ben haftanın yedi günü çalışıyorum ama başkalarının da bunu yapmasını beklemiyorum." diye de konuştu.

