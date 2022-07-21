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  4. Çok konuşulan Ankapark'ın maliyeti için Mansur Yavaş'tan açıklama! '6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü harcandı'

Çok konuşulan Ankapark'ın maliyeti için Mansur Yavaş'tan açıklama! '6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü harcandı'

21.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle beraber tartışmalara konu olan Ankapark'ı gezdi. Yavaş, parkın geleceğine karar vermek için anket yapılacağını söyledi. Ankapark ile ilgili girişlerin ücretsiz olacağını da sözlerine ekleyen Mansur Yavaş, parkın maliyeti ile ilgili "6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı" ifadelerini kullandı.

Çok konuşulan Ankapark'ın maliyeti için Mansur Yavaş'tan açıklama! '6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü harcandı'

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapılan işletmecinin çalıştıramayarak kapattığı Ankapark, mahkeme sürecinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ankapark'ın akıbetine ilişkin konuşan Yavaş, "Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar para harcandı. Biz olaya nasıl bakıyoruz? Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız ama içimden geçeni söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek burayı bütün Ankaralının, Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanılması için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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MALİYETİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yavaş, Ankapark'ın inşaatında harcanan paraya dikkat çekerek, "Ankapark yapımı sırasındaki usulsüzlükler ile ilgili de cumhuriyet savcılığına başvurumuz çoktan yapılmıştı. Buraya harcanan para 801 milyon dolar. '1200 tane alet var' diye övünüldü, bunların da hepsini siz gezdiniz. Bu parayı harcayan 'hayır 450 milyon dolar bu da çok değil' diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı" açıklamasında bulundu.

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'KARARI ANKARA HALKI VERECEK'

Vatandaşa anket yapılacağını aktaran Yavaş, "Vatandaşa sormak suretiyle bir karar vereceğiz. Bizim tarzımız şeffaflıktır. Şeffaf olacağız ve hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik, 120 futbol sahası büyüklüğünde bir yer burası. Maliyeti karşılayacak durumumuz yok. Hatalı bir yatırım. Belki kiraya verilebilir ama henüz bir kararımız yok. Vatandaş sökün atın derse söküp atarım. Anket yapacağım. Eğitim kurumlarına da açığız, tekliflere de açığız. Mail yoluyla da talep geliyordu, bilim parkı da isteyen var. En doğru kararı Ankara halkı verecek, çünkü para onların" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Mansur Yavaş Ankara ankapark

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