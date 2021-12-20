Çok meşgul görünmek isteyenler için uygulama geliştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Örneğin online toplantılar, küresel olarak günlük yaşamımızın bir parçası oldu. Bu toplantılarda çok yoğun biriymiş gibi görünmek isteyenler için ise sıra dışı bir uygulama geliştirildi. Bu uygulamanın adı: Busy Simulator.

AŞIRI YOĞUN BİRİYMİŞ GİBİ GÖSTEREN BUSY SIMULATOR NEDİR?

Brian Moore, çok meşgul biriymiş gibi görünmek isteyen kişiler için bir web uygulaması oluşturmaya karar verdi ve buna "Busy Simulator" adını verdi. Bu uygulama, Google Takvim, Slack, Microsoft Teams, e-postalar, Skype ve Discord dahil olmak üzere farklı uygulamaların bildirim seslerini taklit edebiliyor. Uygulamada bu sesli bildirimlerin dışında titreyen bir cep telefonunun sesi de bulunuyor. Böylece siz Busy Simulator'ü kullanırken diğerleri, sizin üst üste bildirimler aldığınızı ve aşırı yoğun olduğunuzu sanıyor.

Brian Moore, uygulamayı geliştirdikten sonra bir toplantıda test etmeyi de unutmamış. Bazı insanlar yaptığı hareketten memnun kalmazken, bazıları da beğenmiş.

FARKLI SESLER, FARKLI FİKİRLER DEMEK

Uygulama geliştiricisine göre, farklı sesler farklı fikirler veriyor. Örneğin takvim bildirimi, birisi programın gerisinde çalışıyormuş gibi görünüyorken, iMessage bildirimi sanki biri bir şeyi işaret etmeye çalışıyormuş gibi geliyor.

Yine de kandırma odaklı olduğu için yanlış veya kötü şeylere sebep olabilecek bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.



