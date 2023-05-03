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Çok sayıda kişi merak ediyordu! Elon Musk'tan sürpriz paylaşım... Bilinmesi gerekenleri böyle açıkladı

03.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi Elon Musk, paylaşımlarına devam ediyor. Musk, sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almıştı. Çok sayıda kişi ise Twitter'da öne çıkmanın yöntemini merak ediyor, "Twitter'da nasıl öne çıkılır?" sorusunun cevabını arıyordu. Musk ise bir tweet paylaşarak Twitter'da öne çıkmayla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Çok sayıda kişi merak ediyordu! Elon Musk'tan sürpriz paylaşım... Bilinmesi gerekenleri böyle açıkladı

Ünlü milyarder Elon Musk bu kez merak edilen Twitter'da nasıl öne çıkılır? sorusuna bir yanıt niteliğinde olan paylaşımıyla gündemde. Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullanarak bilinmesi gerekenleri açıkladı.

*Elon Musk söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: *

"Kullanıcılar metin, resim veya video olsun bir gönderiye bakarak ne kadar fazla ekran süresi geçirirse, o kadar fazla öne çıkar.

Twitter'a gönderilen bir video, harici bir bağlantıdan daha fazla gösterilecektir çünkü bir bağlantıya tıklamaktan çok bir videoyu izlemek için harcanan zaman çok daha fazladır"

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ELON MUSK'TAN 480P ÇÖZÜNÜRLÜK TAVSİYESİ

Musk, aynı paylaşımın altında ise Twitter'ın video yükleme işleminden şikayet ederek, "Video yüklememiz çok kötü olduğu için üzgünüz! Büyük iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz. Telefon/dizüstü bilgisayar kullanıcıları için bu çözünürlük iyi olduğundan, 10 dakikadan uzun videolar için 480p'yi öneririm." dedi.

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Elon Musk Twitter

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