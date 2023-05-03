Çok sayıda kişi merak ediyordu! Elon Musk'tan sürpriz paylaşım... Bilinmesi gerekenleri böyle açıkladı

Ünlü milyarder Elon Musk bu kez merak edilen Twitter'da nasıl öne çıkılır? sorusuna bir yanıt niteliğinde olan paylaşımıyla gündemde. Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullanarak bilinmesi gerekenleri açıkladı.

*Elon Musk söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: *

"Kullanıcılar metin, resim veya video olsun bir gönderiye bakarak ne kadar fazla ekran süresi geçirirse, o kadar fazla öne çıkar.

Twitter'a gönderilen bir video, harici bir bağlantıdan daha fazla gösterilecektir çünkü bir bağlantıya tıklamaktan çok bir videoyu izlemek için harcanan zaman çok daha fazladır"

ELON MUSK'TAN 480P ÇÖZÜNÜRLÜK TAVSİYESİ

Musk, aynı paylaşımın altında ise Twitter'ın video yükleme işleminden şikayet ederek, "Video yüklememiz çok kötü olduğu için üzgünüz! Büyük iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz. Telefon/dizüstü bilgisayar kullanıcıları için bu çözünürlük iyi olduğundan, 10 dakikadan uzun videolar için 480p'yi öneririm." dedi.

