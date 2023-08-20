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Çok sayıda mutasyonu barındırıyor! Koronavirüsün yeni varyantı 'BA.2.86' giderek yayılıyor: Bir ülkede daha görüldü

20.08.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin sona ermesinden sonra şimdi yeni bir varyant dünyaya yayılmaya başladı. 'BA.2.86' adı verilen varyant, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra İsrail'de de görüldü. DSÖ, 'BA.2.86'yı taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle 'gözlem altındaki varyant' olarak güncellemişti.

Çok sayıda mutasyonu barındırıyor! Koronavirüsün yeni varyantı 'BA.2.86' giderek yayılıyor: Bir ülkede daha görüldü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

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"AŞILARI ETKİSİZ BIRAKBİLİR"

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MUTASYONU BARINDIRIYOR

DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail koronavirüs

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