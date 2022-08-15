Çok sık yapıyorsunuz dikkat! Soğuk su içtiği için hayatından oluyordu, Termal şok nasıl olur?

Uzmanlar sıcak havalarda içilen su miktarının artması gerektiğini belirtiyorlar. Su miktarı artarken içilen suyun sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak sular sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Adam Schaub isimli bir genç 2018 yılında yaşadığı vücut şokunu Facebook hesabı üzerinden paylaştı. Sıcak yaz gününde yüzüne buzlu su koyan Adam, bindiği klimalı takside garip hissetmeye ve noktalar görmeye başladığını belirtti.

SOĞUK SU VÜCUDUNU ŞOKA UĞRATMIŞTI

Adam, "Midem aşırı derecede mide bulandı ve ellerim ve ayaklarım karıncalanmaya başladı" dedi. Adam kapıyı araladı ama farkına varmadan yüzüstü yere yığıldı. Birkaç dakika boyunca kendine gelemedi. Bu sebeple sağlık görevlileri çağrıldı. Hastanede Adam'a asla duymayacağını düşündüğü bir şey söylendi, soğuk su vücudunu şoka uğratmıştı.

BU DURUM NADİR DEĞİL

Pratisyen hekimi ve klinik direktörü Dr Sarah Jarvis, The Sun'a verdiği demeçte, Adam'ın aşırı bir "dondurma kafası" vakası yaşadığı görülüyor. "Çok soğuk bir şeyi çok hızlı içerseniz, ağzınızın çatısındaki soğuk, oradaki sinirleri uyarır. Bu da hızlı bir kasılmaya ve ardından sinüslerinizdeki küçük kan damarlarının genişlemesine yol açar." Dedi. Beyin bu sinirlerden gelen mesajları alnınızdan geliyormuş gibi algılar çünkü aynı sinir alnınızı besler. Bu olduğunda, genellikle ani bir ağrı hissedersiniz ve bu durum başınızın dönmesine neden olabilir. Doktor, "Tarif ettiği tüm semptomlar, genellikle beyindeki kan eksikliğinden kaynaklanan bir bayılma olayının başlangıcı gibi geliyor" diye ekledi. Dr Jarvis, soğuk sıvıları çok hızlı içtiği için insanların kendilerini iyi hissetmemesinin nadir olmadığını söyledi.

TERMAL ŞOK NASIL OLUR?

Soğuk su şoku, ciltteki kan damarlarının hızla daralmasına ve kişinin kalp atış hızının artmasına neden olur. Tansiyon yükseldikçe kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve zorlanır. Her yaştaki insanda kalp durmasına neden olabilir. Bazı durumlarda, suyun içindeyseniz soğuk su şoku boğulmaya neden olabilir, çünkü derinin su tarafından aniden soğuması insanların nefes nefese kalmasına neden olabilir.



