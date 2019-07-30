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ÇÖKME RİSKİ OLAN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ İÇİN 40 MİLYON EURO GEREKİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

  Avrupa'nın kültürel mirasının korunmasında öncü kurum olan Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksinin kurtarılması ve korunması için eylem planını içeren teknik ve mali rapor yayınladı.

Haber: Beyza GÜLER-Kamera:İSTANBUL,(DHA)
Avrupa'nın kültürel mirasının korunmasında öncü kurum olan Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksinin kurtarılması ve korunması için eylem planını içeren teknik ve mali rapor yayınladı. Raporda, Projenin en az 40 milyon Euro tutarında bir yatırım gerektireceği belirtilirken, proje ve uygulamasıyla bütün rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ise 4-5 yıl alacağı ifade edildi.
Yetimhanenin kurtarılması ve korunmasına ilişkin Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası ortaklığında hazırlanan eylem planı raporu uzmanlardan oluşan heyetin üç günlük incelemesi ve tarihi yapılarda deneyimli statik mühendisi Clive Dawson'ın raporu esas alınarak hazırlandı.
Kültürel miras ve finans alanından uzmanlardan oluşan heyet, yetimhaneyi yerinde ziyaret ederek yerel paydaşlarla ve yetkililerle görüşmeler yaptı. Ziyaret kapsamında Fener Rum Patrikhanesi, Patrik Bartholomeos, Adalar İlçesi Belediyesi Başkan yardımcıları ve Meclis Üyeleri, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları Daire Başkanlığı, İstanbul 5. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüşüldü. Raporda, Projenin en az 40 milyon Euro tutarında bir yatırım gerektireceği belirtilirken, proje ve uygulamasıyla bütün rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ise 4-5 yıl alacağı ifade edildi.

PROJENİN AMACI ALANIN GERİ KAZANILMASI
Raporda şu bilgilere de yer verildi: "Şu anda bir bakıcı/bekçi dışında alanda kimse yaşamamaktadır. Özellikle kış aylarında kötü hava koşulları (şiddetli yağışlar ve sert kuzey rüzgarları), Türkiye'nin 1999'da yaşadığı deprem ve bakımın yetersizliği binaları büyük ölçüde tahrip etmiş, bu da büyük ölçüde bozulma ve ciddi bir çökme riski ile sonuçlanmıştır. Bu projenin temel amacı, alanın geri kazanılması ve binaların güvenli bir hale getirilmesidir. Daha sonra, birkaç farklı kalıcı ve geçici kullanım biçimlerinin birleştirilmesi imkanı da sunan kompleks canlandırılacaktır. Esas amaç, tamamen orijinal durumuna geri getirmek değildir. Yeni ve cazip kullanımlara adapte ederken, ayrıca son yıllarda geçirdiği bozulmaların izlerini mümkün olduğu ölçüde yok etmeden görünür kılmaktır"

TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRASTAN BİRİ
Bina, geçen yıl Avrupa'da kültürel mirasın korunması amacıyla kurulan Europe Nostra'nın 'Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Programı'na seçilmişti.

ÇÖKME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA
Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap binası olan Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksi, İstanbul'un önemli mimarı Alexander Vallaury tarafından 19. yüzyılın sonunda, lüks bir otel ve kumarhane olarak kullanılmak üzere inşa edildi. 1903'te yapının bu şekilde kullanılmasının mümkün olmaması üzerine yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlanan bina, 1964'te kapanana kadar bu işlevini sürdürdü. O zamandan beri ihmal edilmiş olan ve geçirdiği yangın, 1999 depremi ve olumsuz hava koşulları gibi etkilerle zarar gören yapı giderek yıprandı. Yapı, bugün ağır hasarlı durumda ve bütünüyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya.

Görüntü dökümü
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- Büyükada Rum Yetimhanesi'nin havadan görüntüleri (ARŞİV)

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