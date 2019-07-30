ÇÖKME RİSKİ OLAN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ İÇİN 40 MİLYON EURO GEREKİYOR

Haber: Beyza GÜLER-Kamera:İSTANBUL,(DHA)

Avrupa'nın kültürel mirasının korunmasında öncü kurum olan Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksinin kurtarılması ve korunması için eylem planını içeren teknik ve mali rapor yayınladı. Raporda, Projenin en az 40 milyon Euro tutarında bir yatırım gerektireceği belirtilirken, proje ve uygulamasıyla bütün rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ise 4-5 yıl alacağı ifade edildi.

Yetimhanenin kurtarılması ve korunmasına ilişkin Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası ortaklığında hazırlanan eylem planı raporu uzmanlardan oluşan heyetin üç günlük incelemesi ve tarihi yapılarda deneyimli statik mühendisi Clive Dawson'ın raporu esas alınarak hazırlandı.

Kültürel miras ve finans alanından uzmanlardan oluşan heyet, yetimhaneyi yerinde ziyaret ederek yerel paydaşlarla ve yetkililerle görüşmeler yaptı. Ziyaret kapsamında Fener Rum Patrikhanesi, Patrik Bartholomeos, Adalar İlçesi Belediyesi Başkan yardımcıları ve Meclis Üyeleri, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları Daire Başkanlığı, İstanbul 5. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüşüldü. Raporda, Projenin en az 40 milyon Euro tutarında bir yatırım gerektireceği belirtilirken, proje ve uygulamasıyla bütün rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ise 4-5 yıl alacağı ifade edildi.

PROJENİN AMACI ALANIN GERİ KAZANILMASI

Raporda şu bilgilere de yer verildi: "Şu anda bir bakıcı/bekçi dışında alanda kimse yaşamamaktadır. Özellikle kış aylarında kötü hava koşulları (şiddetli yağışlar ve sert kuzey rüzgarları), Türkiye'nin 1999'da yaşadığı deprem ve bakımın yetersizliği binaları büyük ölçüde tahrip etmiş, bu da büyük ölçüde bozulma ve ciddi bir çökme riski ile sonuçlanmıştır. Bu projenin temel amacı, alanın geri kazanılması ve binaların güvenli bir hale getirilmesidir. Daha sonra, birkaç farklı kalıcı ve geçici kullanım biçimlerinin birleştirilmesi imkanı da sunan kompleks canlandırılacaktır. Esas amaç, tamamen orijinal durumuna geri getirmek değildir. Yeni ve cazip kullanımlara adapte ederken, ayrıca son yıllarda geçirdiği bozulmaların izlerini mümkün olduğu ölçüde yok etmeden görünür kılmaktır" TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRASTAN BİRİ

Bina, geçen yıl Avrupa'da kültürel mirasın korunması amacıyla kurulan Europe Nostra'nın 'Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Programı'na seçilmişti.