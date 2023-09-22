Çöl tozu uyarısı! Afrika'dan geliyor, işte etkili olacağı bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu verilerini yayınladı. 22 Eylül verilerine göre ülke genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı. Öte yandan toz aşınımı uyarısı gelirken en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği, pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması beklendiği ifade edildi. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanları maskesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

"ÖNEMLİ BİR TOZ PROBLEMİ BEKLENMİYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toz aşınımı ile ilgili olarak "Güneydoğu Anadolu'da Suriye ve Irak'tan kaynaklanan yüzeysel tozlar her zaman var zaten. Türkiye'de önemli bir toz problemi önümüzdeki günlerde görülmüyor" dedi.

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SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Hafta sonu bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma, cumartesi, pazar bu sıcaklıkların üstüne 4-5 derece daha eklenecek. Marmara, Trakya başta olmak üzere, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 35 dereceleri görecek. İstanbul'da bugün 26-27 derece ama cumartesi günü 30-31 dereceye kadar çıkacak" diye konuştu.

"SU DENGESİ NEGATİFE DOĞRU GİDİYOR"

Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Yağış yok, buharlaşma var. Su dengesi negatife doğru gidiyor. Ekim ayında da tarımsal açıdan bir problem yaşanacak gibi görünüyor."

YURTTA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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