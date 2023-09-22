Çöl tozu uyarısı! Afrika'dan geliyor, işte etkili olacağı bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu verilerini yayınladı. 22 Eylül verilerine göre ülke genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı. Öte yandan toz aşınımı uyarısı gelirken en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği, pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması beklendiği ifade edildi. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanları maskesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toz aşınımı ile ilgili olarak "Güneydoğu Anadolu'da Suriye ve Irak'tan kaynaklanan yüzeysel tozlar her zaman var zaten. Türkiye'de önemli bir toz problemi önümüzdeki günlerde görülmüyor" dedi.
Hafta sonu bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma, cumartesi, pazar bu sıcaklıkların üstüne 4-5 derece daha eklenecek. Marmara, Trakya başta olmak üzere, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 35 dereceleri görecek. İstanbul'da bugün 26-27 derece ama cumartesi günü 30-31 dereceye kadar çıkacak" diye konuştu.
Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şunları ifade etti:
"Yağış yok, buharlaşma var. Su dengesi negatife doğru gidiyor. Ekim ayında da tarımsal açıdan bir problem yaşanacak gibi görünüyor."
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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