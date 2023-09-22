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Çöl tozu uyarısı! Afrika'dan geliyor, işte etkili olacağı bölgeler

22.09.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken toz aşınımı uyarısı geldi. En fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek toz aşınımının pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması bekleniyor.

Çöl tozu uyarısı! Afrika'dan geliyor, işte etkili olacağı bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu verilerini yayınladı. 22 Eylül verilerine göre ülke genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı. Öte yandan toz aşınımı uyarısı gelirken en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği, pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması beklendiği ifade edildi. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanları maskesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

"ÖNEMLİ BİR TOZ PROBLEMİ BEKLENMİYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toz aşınımı ile ilgili olarak "Güneydoğu Anadolu'da Suriye ve Irak'tan kaynaklanan yüzeysel tozlar her zaman var zaten. Türkiye'de önemli bir toz problemi önümüzdeki günlerde görülmüyor" dedi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Hafta sonu bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma, cumartesi, pazar bu sıcaklıkların üstüne 4-5 derece daha eklenecek. Marmara, Trakya başta olmak üzere, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 35 dereceleri görecek. İstanbul'da bugün 26-27 derece ama cumartesi günü 30-31 dereceye kadar çıkacak" diye konuştu.

"SU DENGESİ NEGATİFE DOĞRU GİDİYOR"

Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Yağış yok, buharlaşma var. Su dengesi negatife doğru gidiyor. Ekim ayında da tarımsal açıdan bir problem yaşanacak gibi görünüyor."

YURTTA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu çöl tozu Afrika sıcaklık

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