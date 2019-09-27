Conte'ye düzensiz göçmen tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar hükümetinin göçmen politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tepki gösterdi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında düzensiz göç konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Conte'nin Macar hükümetinin göçmen politikasına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Orban, Conte hükümetinin düzensiz göçmenlere İtalya limanlarını açarak onları Avrupa'ya taşımakla suçladı.

Ülkesinin, İtalya'ya, göçmenleri durdurma, sınır koruma ve polis gönderme konusunda yardımcı olabileceğini ama muhtemelen bu teklifinin reddedileceğini belirten Orban, çünkü sol partilerin, göçmenleri getirmesinin sebebinin ileride onlara vatandaşlık vererek, oylarını almak olduğunu iddia etti.

İtalya'da hükümetin koalisyon ortağı olan ve ağustosta çıkardığı kriz sonrası hükümet dışında kalan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'yi öven Orban, Macaristan'ın düzensiz göçle mücadele kapsamında bir müttefikini kaybettiği yorumunu yaptı.