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Conte'ye düzensiz göçmen tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin göçmen politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tepki gösterdi - Orban: - "Birçok İtalyan, limanları düzensiz göçmenlere kapatan, İtalya'nın güvenlik garantisi olarak gördükleri önceki İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin kabineden uzaklaştırıldığını düşünüyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar hükümetinin göçmen politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tepki gösterdi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında düzensiz göç konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Conte'nin Macar hükümetinin göçmen politikasına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Orban, Conte hükümetinin düzensiz göçmenlere İtalya limanlarını açarak onları Avrupa'ya taşımakla suçladı.

Ülkesinin, İtalya'ya, göçmenleri durdurma, sınır koruma ve polis gönderme konusunda yardımcı olabileceğini ama muhtemelen bu teklifinin reddedileceğini belirten Orban, çünkü sol partilerin, göçmenleri getirmesinin sebebinin ileride onlara vatandaşlık vererek, oylarını almak olduğunu iddia etti.

İtalya'da hükümetin koalisyon ortağı olan ve ağustosta çıkardığı kriz sonrası hükümet dışında kalan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'yi öven Orban, Macaristan'ın düzensiz göçle mücadele kapsamında bir müttefikini kaybettiği yorumunu yaptı.

İtalya'da seçim olmadan hükümetin değiştirildiğini belirten Orban, ''Birçok İtalyan, limanları düzensiz göçmenlere kapatan, İtalya'nın güvenlik garantisi olarak gördükleri önceki İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin kabineden uzaklaştırıldığını düşünüyor.'' diye konuştu.

Avrupa Parlamentosunda (AP) bugün göçmen taraftarlarının çoğunlukta olduğunu da savunan Orban, Avrupa'nın göçmenleri kabul ederek, kendi kimliğini kaybettiğini ileri sürdü.

Conte geçen günlerde yaptığı açıklamada, Macaristan, Çekya, Polonya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkelerini, göç konusunda İtalya'yı yalnız bırakmakla suçlamıştı.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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