Çöp evde bulunan çocuk Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Prof. Dr. Özkan sevindiren haberi verdi

Bursa'da bir evin çöplerle dolu odasında baygın halde yatan bir çocuk bulunmuştu. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görülmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan çocuk tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koruma altındaki 9 yaşındaki C.M.A.'yı kaldığı Çocuk Evi’nde ziyaret etti.

"SAĞLIĞI NEŞESİ YERİNDE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan C.M.A.'yı daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan “C.M.A., devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL ŞEKİLDE KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR"

Birinci sınıfta eğitim gören C.M.A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Rektör Özlenen Özkan, “C.M.A.'yı ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Satranç oynuyor. Hatta birlikte satranç oynadık. Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Evde bulunan diğer çocuklarla da sohbet eden Rektör Özkan kendilerini Akdeniz Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve ilgi duydukları alanları onlara göstermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ancak çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllü olma çağrısı yaptı. Ziyarete eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu ailelik konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan’a ilgisi için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

