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  4. Çöp evde bulunmuştu! 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasına alındı

Çöp evde bulunmuştu! 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasına alındı

06.04.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, 1,5 yaşındaki Asel G., çöp dolu evlerinde yalnız bulunmuştu. Asel G., tedavisi sonrası savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yuvasına yerleştirildi. Asel’in birlikte yaşadığı annesi Fatma G. hakkındaki soruşturma ise sürüyor. Fatma G. ilk ifadesinde, aile problemleri olduğunu ve hava almak için dışarı çıktığını söylemişti. İşte olayın detayları...

Çöp evde bulunmuştu! 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasına alındı

Yürek yakan olay, 26 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmandakiler, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartmandakiler, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından eve giren komşuları, çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel'i, yerde bitkin halde yatarken buldu. Asel'e, 2 biberon su içirip besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minik Asel, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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'HAVA ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı. Fatma G.’nin ilk ifadesinde, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim'' dediği öğrenildi.

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ANNENİN YARGILANMASI BEKLENİYOR

İfadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G., hastanedeki kızına refakat etti. Fatma G.’nin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

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Sağlık durumu iyi olan, sadece besin yetersizliği nedeniyle gıda takviyesi alan Asel, tedavisinin ardından taburcu oldu. Asel, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, korumaya alındı.

(DHA)

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Konya çöp ev

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