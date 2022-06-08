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  4. Çöp zannedip attılar... Değeri sonra anlaşıldı! Temizlik işçisinin dikkati sayesinde...

Çöp zannedip attılar... Değeri sonra anlaşıldı! Temizlik işçisinin dikkati sayesinde...

08.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde, temizlik işçisinin dikkati sayesinde çöpte bulunan 19. yüzyıla ait tarihi bir testi Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Öte yandan çöpte bulunan testinin tarihi değerinin oldukça yüksek olduğu bildirildi. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Temizlik İşleri'nde çalışan personeli tebrik etti. İşte haberin detayları...

Çöp zannedip attılar... Değeri sonra anlaşıldı! Temizlik işçisinin dikkati sayesinde...

Aydın’da çevre temizliği yapan Efeler Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri personelinin dikkati sayesinde yaklaşık 3 asırlık bir toprak testi çöpe değil müzeye gitti. Tarihi değeri oldukça yüksek olan testi Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Belediye Başkanı Fatih Atay, dikkatinden dolayı Temizlik İşleri’nde çalışan Kenan Şenses’i tebrik etti.

ÇÖPTE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde şehrin temizliğini yapmak ve konteynerlerdeki çöpleri temizlemek için mesaiye başlayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Orta Mahalle’de çöp konteynırlarını boşalttığı sırada çöpe atılmış bir testi ile karşılaştı. Toprak testinin sıradan bir testi olmadığını fark eden temizlik işlerinde çalışan Kenan Şenses isimli çalışan testiyi çöpten alarak ilgili birime getirip incelenmesini istedi.

19. YÜZYILA AİT

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından makama davet edilen Arkeolog Arzu Cevizci ve Birgül Çamoğlu Günaydın tarafından yapılan incelemede testinin 19. yüzyıla ait olduğu tespit edildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Çift kuplu pişmiş toprak testi Efeler Belediyesi tarafından Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Efeler Belediyesi olarak, hem çevreye hem de tarihe ve tabiata duyarlı kişilerle çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Fatih Atay, dikkati ve duyarlılığından dolayı temizlik işçisi Kenan Şenses’i tebrik etti. (AA)

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Aydın
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