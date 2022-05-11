Çöpe atmaya gerek yok! Takılarınızdaki renk değişimlerini kolayca çözebilirsiniz

Gümüş takıların kararması kötü görünüme sebep olabiliyor. Özellikle kolyelerin parfüm gibi ürünlerle daha temas halinde olması daha çabuk kararmasını sağlıyor. Takıların kararmasını gidermek için doğru yöntemleri kullanabilirsiniz Kullanılan yöntemler her evde olan malzemeler ile kolayca uygulanabilir. Ancak bu yöntemleri uygulayacağınız kolye de değerli taş bulunmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yöntemleri uygularken takılarınıza hassas davranmanız gerekmektedir.

DETERJAN KULLANIN

Takılarınızdaki kararmaları gidermek için deterjan kullanabilirsiniz. İşlemi uygularken çizmeyen bir bez kullanın. Bir mikrofiber bez ya da mücevher parlatma bezi, takınızı parlatmak için idealdir. Bu bezler takınızı kâğıt havlular, hatta kâğıt mendiller gibi çizmez. Parlatma için yumuşak bir bez kullanmanız iyi olur. Takının küçük kısımlarındaki kararmaları düzeltmek için pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.

DİŞ MACUNU KULLANIN

Kararmış takılarınızın üzerine diş macunu uygulayabilirsiniz. Bezelye tanesi büyüklüğündeki diş macunu takılarınızın rengin eski haline gelmesini sağlayacaktır. Uyguladığınız diş macununu takınızın rengi giden yerlerine sürebilirsiniz. Takılarınızda taş bulunuyorsa o kısımlara getirmemeye çalışmalısınız. Kararmanın çoğunluğu gidince takınızı durulayınız.

TUZ VE KARBONAT KULLANIN

Tuzu veya karbonatı yumuşatıcıyla karıştırarak üzerine sıcak su dökünüz. Tuzun ve karbonatın erimesi için iyice karıştırınız. Ardından kararmış takılarınıza uygulayabilirsiniz. Bu yöntem de takıların rengini açmak için oldukça etkilidir



