HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Çöpte ceset var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 'Görünce çok ürperdim' Gerçek böyle anlaşıldı

'Çöpte ceset var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 'Görünce çok ürperdim' Gerçek böyle anlaşıldı

08.12.2023 17:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde vatandaşın çöpte ceset olduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi. Gökçe Kaya’nın ihbarı üzerine yapılan incelemede ceset görünümlü poşetin içerisinden çöp çıktı, Kaya polislerden özür diledi. Evin balkonundan çektiği ve insan cesedine benzettiği fotoğrafı polislere gösteren Kaya "Görünce çok korktum. Direkt polisi aradım. Yukarıdan bakınca görüntü bu. Çok ürperdim. Bakın sizce de öyle değil mi? Sizi meşgul ettiğim için çok özür dilerim" dedi.

'Çöpte ceset var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 'Görünce çok ürperdim' Gerçek böyle anlaşıldı

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katında yaşayan Gökçe Kaya, yolun karşısındaki çöp konteynerine atılan poşeti cesede benzetince polise ihbarda bulundu.

'ÇÖPTE CESET VAR' İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Gökçe Kaya’nın "Çöpte ceset var" ihbarı üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro başta olmak üzere çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi olay yerine geldi. Kaya’nın bildirdiği çöp konteynerini inceleyen polis, ceset yerine çok miktarda çöple karşılaştı. İnceleme sonunda konteynerde ceset olmadığını belirleyen polis, ihbarda bulunan Gökçe Kaya’yı telefonla aradı.

87c3804c-1a7b-449c-b38b-34f55cd63b66

"YUKARIDAN BAKINCA GÖRÜNTÜ BUYDU"

Konteynerin yanına gelen Kaya, ihbarının asılsız çıktığını öğrenince polislerden özür diledi. Cep telefonuyla çektiği fotoğrafı polis memurlarına gösteren Kaya, "Çocuğumu kreşe götürüp eve geldim. Balkondan baktığımda çöp konteynerini görünce çok korktum. Direkt polisi aradım. Yukarıdan bakınca görüntü buydu. Çok ürperdim. Bakın sizce de öyle değil mi? Sizi meşgul ettiğim için çok özür dilerim" diye konuştu.

162348d9-ddef-4130-bacc-40d2d6922638

Kaya’nın bilgisini alan polisler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. (İHA)

b5132f9b-1d05-4524-8419-2d1e8d8538a7

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evi ateşe verip kapıyı üzerine kilitlemişti! 36 gün sonra acı haberEvi ateşe verip kapıyı üzerine kilitlemişti! 36 gün sonra acı haber
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"
Bakan Fidan mevkidaşı Blinken'la görüşecekBakan Fidan mevkidaşı Blinken'la görüşecek
Anahtar Kelimeler:
ceset çöp
En Çok Okunan Haberler
Aylık kazancını söyleyince kendini tutamadı! "Allah daha çok versin..." Olay sözler

Aylık kazancını söyleyince kendini tutamadı! "Allah daha çok versin..." Olay sözler

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Karar çıkana kadar Türkiye'den kaçmış bile! Sırra kadem bastı

Karar çıkana kadar Türkiye'den kaçmış bile! Sırra kadem bastı

Genç kızın intiharının ardından küçükken maruz kaldığı istismar çıktı! Baba tutuklandı

Genç kızın intiharının ardından küçükken maruz kaldığı istismar çıktı! Baba tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.