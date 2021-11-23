Bir kâbusu daha noktalıyoruz: Şık ve zarif ince çorapların kaçmasını engellemek için pratik tüyolar

Kadınların, elbise ve ayakkabı kombinleri oluştururken en çok tercih ettiği parçalardan biri olan ince çoraplar, ne kadar hoş ve zarif bir görünüm yaratsa da bazı sorunları beraberinde getirir. Bu da tabii ki kadınların ortak endişesi olan çoraptaki küçük ve çoğunlukla fark edilemeyen bir yırtığın, şerit halinde uzayıp gitmesi. Bu durum, çorabınızı giyerken yapacağınız minik bir dikkatsizlik sonucunda yaşanabileceği gibi gün içinde hiç anlayamadığınız bir şekilde de gerçekleşebilir. Peki, bunu önlemenin bir yolu yok mu? Tabii ki var. İşte, bu zamana kadar denemediğinize pişman olacağınız ve bundan sonra her çorap aldığınızda deneyeceğiniz harika yöntemler...

GİYERKEN ÖZEN GÖSTERMEK ÖNEMLİ

Çoraplardaki yırtılmalar çoğunlukla giyinirken yaşanır. Bunun için şunlara dikkat etmekte fayda var:

Çorabın, kendi bedeninize uygun olduğundan emin olun. Giyerken çekiştirmeniz sonucunda çorabınız kaçabilir. Eğer iki beden arasında kalıyorsanız büyük olanı tercih edin.

Herhangi bir takılma ve yırtılma durumuna karşı çorabınızı, ellerinizde ve bileklerinizde aksesuar bulundurmadan giyin.

Tırnaklarınız uzunsa takılmamasına özen gösterin. Ayak tırnaklarınızı, çorabı yırtmayacak şekilde kısaltmanız iyi olabilir.

Çorabı, ayak parmakları kısmına kadar avucunuzda toparlayarak giyinin.

Fermuarlı giysilerinizi giyerken çorabınıza takılmaması için parmağınızla arada bariyer oluşturun.

Çoraplarınızı fermuar, kopça gibi detaylara sahip giysilerinizle beraber yıkamamaya dikkat edin.

ÇORABINIZIN KAÇMASININ ÖNÜNE GEÇECEK PRATİK YÖNTEMLER