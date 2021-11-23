Bir kâbusu daha noktalıyoruz: Şık ve zarif ince çorapların kaçmasını engellemek için pratik tüyolar

Kadınların, elbise ve ayakkabı kombinleri oluştururken en çok tercih ettiği parçalardan biri olan ince çoraplar, ne kadar hoş ve zarif bir görünüm yaratsa da bazı sorunları beraberinde getirir. Bu da tabii ki kadınların ortak endişesi olan çoraptaki küçük ve çoğunlukla fark edilemeyen bir yırtığın, şerit halinde uzayıp gitmesi. Bu durum, çorabınızı giyerken yapacağınız minik bir dikkatsizlik sonucunda yaşanabileceği gibi gün içinde hiç anlayamadığınız bir şekilde de gerçekleşebilir. Peki, bunu önlemenin bir yolu yok mu? Tabii ki var. İşte, bu zamana kadar denemediğinize pişman olacağınız ve bundan sonra her çorap aldığınızda deneyeceğiniz harika yöntemler...
Çoraplardaki yırtılmalar çoğunlukla giyinirken yaşanır. Bunun için şunlara dikkat etmekte fayda var:
Çorabın, kendi bedeninize uygun olduğundan emin olun. Giyerken çekiştirmeniz sonucunda çorabınız kaçabilir. Eğer iki beden arasında kalıyorsanız büyük olanı tercih edin.
Tırnaklarınız uzunsa takılmamasına özen gösterin. Ayak tırnaklarınızı, çorabı yırtmayacak şekilde kısaltmanız iyi olabilir.
Çorabı, ayak parmakları kısmına kadar avucunuzda toparlayarak giyinin.
Fermuarlı giysilerinizi giyerken çorabınıza takılmaması için parmağınızla arada bariyer oluşturun.
Çorabınızı giymeden bir gün önce buzdolabı poşetine koyarak buzlukta bekletin. Bu işlemi, çorabınızı ıslatıp suyunu sıkarak yaparsanız çok daha verimli sonuç alabilirsiniz.
Benzer bir yöntem olarak bir gün önceden soğuk su ile yıkadığınız çorabınızı, kuruduktan sonra giydiğinizde de kaçma gibi bir sorun yaşamazsınız.
Çorabınızı giydiğinizde üzerine saç spreyi sıkarak kaçmayı önleyebilirsiniz. Sprey, çorabınız üzerinde koruyucu bir katman oluşturarak kaçma durumunun önüne geçer. Yine de çok sıkmamakta fayda var. Çünkü çorabınız sertleştirebilir, bu da hareketleriniz sonucunda çorabınızda hoş görünmeyen izler oluşturabilir.
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