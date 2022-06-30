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Çorap izlerinize dikkat! En büyük belirtiler arasında yer alıyor

30.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıkları toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen kalp hastalıkları hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Kalp hastalıklarının verdiği uyarıcı belirtilere dikkat edip doktora görünmeniz hayatınızı kurtarıyor.

Çorap izlerinize dikkat! En büyük belirtiler arasında yer alıyor

Her yıl neredeyse 20 milyon insan kalp hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu sebeple kalp hastalıklarından korunmak ve erken tedavi etmek için bilinçli olmak gerekiyor. Kalp hastalıkları, sigara kullanmak, sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak, obezite, yüksek tansiyon, kolesterol gibi birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Kalp hastalıklarının göğüs ağrısı ve sıkışması haricinde bilinmeyen ama risk taşıyan birçok belirtisi bulunuyor. Bu belirtilere dikkat ederek kalp hastalığına erken müdahale etmek mümkün olabiliyor.

ÖDEM

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Ayaklarda ve bacaklarda su tutulması olduğunda buna tıbbi olarak periferik ödem denir. Bu durumu yaşayan bir kişi sık sık çorap izleriyle karşılaşıyor olabilir. Çoraplarınızı çıkardığınızda bileklerinizde belirgin çizgiler varsa bunun nedeni hafif periferik ödem olabileceği gibi ciddi kalp sorunları yüzünden de meydana gelmiş olabilir. Sağlık uzmanları, ödemin kalp yetmezliğinin bir işareti olabileceği konusunda uyarıyor çünkü kalp gerektiği gibi pompalamadığında kan damarlarının içindeki sıvı çevre dokulara sızma eğilimi gösteriyor. Periferik ödemi olan çoğu kişinin kalp hastalığı olmadığını belirtmek önemlidir, ancak bu, potansiyel kalp sorunlarının ve diğer kalp yetmezliği belirtilerinin önemli bir göstergesi olabilir. Gelişmiş Kardiyovasküler Uzmanlar, "Ödemle ilgili kalıcı sorunlar, kalbinizin düzgün çalışmadığının bir işareti olabilir" dedi.

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

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  • Geceleri daha kötü olabilen kalıcı bir öksürük
  • Hırıltı
  • Şişmiş bir karın
  • İştah kaybı
  • Kilo alımı veya kilo kaybı
  • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
  • Hızlı bir kalp atış hızı
  • Çarpma, çarpıntı veya düzensiz kalp atışı (çarpıntı)

KALP YETMEZLİĞİ RİSKİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

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Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak, kalp yetmezliğini önlemenin temel faktörleridir. Sigara içmemek, meyve ve sebze tüketmek, alkol alımını azaltmak da kalp yetmezliği riskini düşürmektedir.

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