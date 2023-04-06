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Çorba dağıtırken ilginç an! Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in söylediğini anlamadılar, nedeni ise...

06.04.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir çorba dağıtırken ilginç anlar yaşandı. Sıradakilerin çoğu yabancı olunca Demir'in "Şunu çocuğa uzatır mısın" ifadesini anlamayıp çorbayı kendilerine aldılar.

Çorba dağıtırken ilginç an! Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in söylediğini anlamadılar, nedeni ise...

Ramazan ayının gelmesiyle belediyelere ait pek çok yerlerde iftar ve sahur zamanı vatandaşlara yemek servisi yapılmaya devam ediliyor. AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de sahur zamanına yakın kurulan çorba dağıtma standında bir süre görev alarak vatandaşlara servis yaptı. Demir'in çorba dağıttığı dakikalarda ilginç bir an yaşandı.

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DURUMA ANLAM VEREMEDİ

Çorba sırasında karşıda bulunan bir vatandaş "Bir tane de ufaklığa alabilir miyim başkanım" dedi. Demir de vatandaşın isteğine karşılık, sıraya gelen vatandaşlardan verdiği çorbanın çocuğa verilmesini istedi. Sırada bulunanların çoğu yabancı olunca hiçbiri Demir'in söylediğini anlamayarak, çorbayı kendisine aldı.

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Sonrasında da duruma anlam veremeyen Demir, en sonunda çorbayı küçük çocuğa kendisi verebildi.

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Güngören Belediyesi çorba

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