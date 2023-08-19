ÇORLU SON DAKİKA DEPREM! Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'dan da hissedildi!

Tekirdağ Çorlu'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Tekirdağ merkez başta olmak üzere Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Çerkezköy gibi sarsıntı hissedilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar Tekirdağ depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Tekirdağ depremi açıklaması...
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak açıklandı. Depremin Marmara Denizi - [16.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında gerçekliği bildirildi.
2023-08-19 18:43:25 38.198 38.068 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 599709
2023-08-19 18:09:15 38.081 37.722 7.05 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 599707
2023-08-19 18:05:28 38.826 38.123 7.0 ML 1.3 Hekimhan (Malatya) 599708
2023-08-19 17:43:46 40.842 28.068 7.0 MW 3.8 Marmara Denizi - [16.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 599704
2023-08-19 17:41:21 38.125 38.52 6.97 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 599706
2023-08-19 17:40:52 38.13 38.514 6.95 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 599705
2023-08-19 17:09:33 37.791 35.976 15.0 ML 1.5 Feke (Adana) 599703
2023-08-19 16:51:21 38.449 37.584 6.86 ML 1.7 Darende (Malatya) 599702
2023-08-19 16:44:03 38.201 38.451 6.84 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 599700