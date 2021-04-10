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  4. Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

10.04.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Çorum-Osmancık kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki Vural Ö. (19), Tunahan D. (19), Ramazan T. (30) ve Ferhat A. (31), 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Çorum-Osmancık kara yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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trafik kazası Çorum

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