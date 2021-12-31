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Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''

31.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha çok leblebisiyle bilinen Çorum'da bu kez leblebiden sabun üretildi. Leblebili Sabunun yapımıyla ilgili bilgi veren Melikgazi Kadın Kültür Merkezi sorumlusu Hilal Irmak, bugüne kadar leblebiden sabun üretilmesine yönelik bir çalışma yapılmadığını belirterek, “Türkiye’de ilk kez böyle bir çalışmayı Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür Merkezi olarak biz gerçekleştirdik” dedi. Irmak ayrıca,

Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''

Çorum'da dünyada bir ilke imza atılarak leblebiden sabun üretildi.
Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde üretimi yapılan leblebili sabunların tanıtımı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ile protokol üyelerinin eşlerinin katılımıyla düzenlenen programda yapıldı.

Leblebili Sabunun yapımıyla ilgili bilgi veren Melikgazi Kadın Kültür Merkezi sorumlusu Hilal Irmak, bugüne kadar leblebiden sabun üretilmesine yönelik bir çalışma yapılmadığını belirterek, “Türkiye’de ilk kez böyle bir çalışmayı Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür Merkezi olarak biz gerçekleştirdik” dedi.

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NOHUTUN SUYUNDAN YAPILIYOR

Leblebili sabunun Türkiye’de ve dünyada ilk olduğunu dile getiren Irmak, “Leblebili Sabunu’n faydalarından bahsetmek istiyorum. Leblebi Sabunu deyince ilk akla gelen leblebiden sabun olur mu? Tabiki olur. Nohutun suyundan elde ettiğimiz bitkilerle sabunun oluşumunu sağladık. Çeşitli yağlarla bunu zenginleştirerek kuru ve yağlı ciltler için sabunlarımızı ürettik. Leblebinin faydaları güneş ışınlarına karşı cildimizde oluşan kızarıkları engelliyor, cilde canlılık veriyor ve cildi besliyor. Ben buradan desteklerini esirgemeyen başta Çorum Belediye Başkanımıza ve eşi Feyza Aşgın’a teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi ve başardık” diye konuştu.

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Irmak’ın açıklamasının ardından protokol eşleri Leblebili Sabun yapmak için tezgâhın başına geçerek sabun yaptılar. Program sonunda misafirlere daha önce yapılan Leblebili Sabunların yer aldığı hediye takdim edildi. Yapılan sabunlara hayran kaldıklarını belirten protokol eşleri, böyle bir imkânı sağlayıp bu projeyi hayata geçirdikleri için Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

(İHA)

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Çorum
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