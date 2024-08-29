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  4. Çorum'da maymun alarmı! Genç kıza saldırıp ısırdı…

Çorum'da maymun alarmı! Genç kıza saldırıp ısırdı…

29.08.2024 13:27
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Çorum’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evden kaçan bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da maymun alarmı! Genç kıza saldırıp ısırdı…

Çorum’da akılalmaz olay! Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

AABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum maymun saldırı
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