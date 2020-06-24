HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 yaralı

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Çorum’da içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu bir minibüse başka bir araçtan ateş açıldı. Olayda sürücü ve 2 tarım işçisi kadın 3 kişi yaralandı.

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünden 8 tarım işçisini alarak tarlaya götürmekte olan Kerep E. (45) yönetimindeki minibüse seyir halinde iken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı.

YARALILAR VAR

Açılan ateş sonucu araca isabet eden kurşunlar nedeniyle sürücü Kerep E. (45) sırtından, Nezaket Ç. (56) kalçasından Gülsema A. (25) ise ayağından yaralandı. Saldırının ardından ani bir manevra yapan yaralı sürücü minibüsüyle birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralılar tedavi altına alınırken, hastaneye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından 06 plakalı araçla kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Toplu balık ölümlerinde gök gürültüsü detayıToplu balık ölümlerinde gök gürültüsü detayı
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

G.Saray'dan ayrılıyor! Fatih Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Fatih Terim'in eski takımı...

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Diğer Haberler
Deniz Yücel'in davası karar için ertelendi

Deniz Yücel'in davası karar için ertelendi

CHP'li belediyelerin 'yardım kampanyası' ile ilgili Danıştay'dan flaş karar

CHP'li belediyelerin 'yardım kampanyası' ile ilgili flaş karar

Toplu balık ölümlerinde flaş detay: Şiddetli gök gürültüsü tetikledi

Toplu balık ölümlerinde gök gürültüsü detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'düğün' genelgesi! Valiliklere gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

Mahkemeden Kadir Şeker kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Dürümlü katliamı sanığı Burhan Taş'ın cezası belli oldu

Dürümlü katliamı sanığı Burhan Taş'ın cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.