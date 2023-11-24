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  4. "Çorum'un kovboyu" olarak biliniyor! Gittiği her yerde büyük ilgi görüyor

"Çorum'un kovboyu" olarak biliniyor! Gittiği her yerde büyük ilgi görüyor

24.11.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen "Çorum'un kovboyu" olarak bilinen 69 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Sefer Karakaş, giydiği kıyafetler ve taktığı aksesuarlar nedeniyle dikkat çekiyor. Karakaş, giyim tarzının farklı olması nedeniyle gittiği her yerde büyük ilgi gördüğünü belirtti. İl il tarihi ve turistik yerleri gezdiğini söyleyen Karakaş, "Halkla sohbet ediyorum, kahvelere gidiyorum. Oralarda anılarımı anlatıyorum ve yaşlıların anılarını dinliyorum. Böyle bir gezi tutkunluğum var." dedi.

"Çorum'un kovboyu" olarak biliniyor! Gittiği her yerde büyük ilgi görüyor

Çorum'da, çocukluk yıllarından itibaren giydiği kıyafetler ve taktığı aksesuarlar nedeniyle 'Çorum'un kovboyu' olarak bilinen 69 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Sefer Karakaş, şehir şehir gezerek gittiği yerlerdeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor.

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Sefer Karakaş, giydiği kıyafetler, taktığı aksesuarlar ve kendisinin dizayn ettiği 1973 model minibüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor.

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"İL İL TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ GEZİYORUM"

Karakaş, kıyafet ve aksesuarlarını kendisinin atölyesinde tasarladığını söyledi. Giyim tarzının farklı olması nedeniyle gittiği her yerde büyük ilgi gördüğünü belirten Karakaş, "Çorum Çatak köyü doğumluyum. Yıllardır giyim tarzım bu şekilde. Emekli öğretmenim ve zamanımızı değerlendirmeye çalışıyorum. İl il tarihi ve turistik yerleri geziyorum. Halkla sohbet ediyorum, kahvelere gidiyorum. Oralarda anılarımı anlatıyorum ve yaşlıların anılarını dinliyorum. Böyle bir gezi tutkunluğum var. Kütahya Tavşanlı'dayız, sağolsun halk gerçekten misafirperver. İlgi gösteriyorlar, onlara teşekkür ediyorum. Aracım 50 yıllık ve 50 yıldır bende. Bu araçta insanlarımızın çok büyük anıları var, hikayeleri var. O insanlar yaşamış oldukları anıları dile getiriyorlar. Yeni nesil bu aracımızı tanımıyor ve onların da ilgi odağı oluyor, merakla bu aracı ilgi ile izliyorlar, bilgiler almaya çalışıyorlar" dedi.

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Karakaş, bundan sonraki durağının Emet Dereli Kaplıcaları ve oradan da Balıkesir ili Edremit ilçesine gideceğini söyledi.

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(İHA)

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Çorum kovboy
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