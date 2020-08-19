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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs bilançosunu duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 18:51 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum’da koronavirüs salgını nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu işin şakaya gelir tarafı yok. Lütfen kurallara uyalım” dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs bilançosunu duyurdu

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimleri devam ediyor. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte Bahabey caddesinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vatandaşlar ve sürücülerle sohbet eden Vali Çiftçi, kurullara uymaları için çağrıda bulundu.

Bugüne kadar Çorum’da 2 bin 331 vaka görüldüğünü açıklayan Vali Çiftçi, “229 tane hastamız şuanda il genelindeki hastanelerde tedavi görüyor. 13 tane hastamızın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 6 tane hastamız entübe yani yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavileri devam ediyor. Bin 312 kişiye de evinde karantina uyguluyoruz. Bugüne kadar 21 hastamız vefat etti” dedi.

26 TEMMUZ'DAN BUGÜNE KADAR 16 TANE VEFATIMIZ OLDU

İlk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayından 26 Temmuz tarihine kadar Çorum’daki vefat sayısının 5 olduğun dikkat çeken Vali Çiftçi, “26 Temmuz’dan bugüne kadar 16 tane daha vefatımız oldu. Buda son 1 ay içerisinde vefat sayının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Bu işin şakaya gelir tarafı yok. Toplum olarak ciddiye almamız gerekiyor. Kurallara uymamız gerekiyor. Sokağa çıkan vatandaşlarımız maske kullanarak, sosyal mesafeye dikkat edip kalabalığa girmemesi gerekiyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve içişleri Bakanlığı tarafından alınan kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece kendimizi değil, herkesi düşünmeliyiz. Lütfen kurallara uyalım. 211 ekibimiz 663 personelin katıldığı uygulamamız devam ediyor. İl Hıfzısıhha Kurulumuz toplantı. Yeni kısıtlama kararlarımız var. Bunları açıklayacağız. 65 yaş üstü ile ilgili bir takım sosyal alanların kullanılması ile ilgili kısıtlamalarımız var. Bunları yazılı olarak açıklayacağız” diye konuştu.

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