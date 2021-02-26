Covid: 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşme sürecine nasıl geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu çalışmaları Pazartesi kabinenin önüne gelecek. Biz de müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde, ne durumda olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı'mız sunumunu yapacak. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, otellere varıncaya kadar Pazartesi günü kabine toplantısında karar alacağız" dedi.

'MUTASYON ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Perşembe günkü Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz ama vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Bulaşıcılığın daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz" diye konuştu.

Koca, Cumartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında ise, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.