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Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir?

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Atılgan, Covid-19 aşısı sonrası bazı kadınlarda adet döngüsünde bir günlük uzama gözlemlendiğini belirtti. Bu durumun bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atılgan, kadınların adet düzenindeki değişiklikleri dikkate alması gerektiğini söyledi.

Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir?

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Atılgan, kadınlardaki adet kanamalarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kadınlarda sık görülen adet kanama bozuklukları hakkında açıklamalarda bulundu.

Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir? 1

SIK ADET VE SEYREK ADET DÖNGÜSÜ NEDİR?

Prof. Dr. Atılgan, "Üreme çağındaki kadınlarda gebelik dışı gelişen anormal uterin kanamaların genellikle rahim iç zarı kaynaklı oluyor. Bu tür kanamalar, şiddetli kanama, adet dışı düzensiz kanama, adet döngüsünde uzunluk değişiklikleri ve adet ortası kanamalar şeklinde kendini gösterebiliyor. Adet döngüsü, bir adet kanamasının ilk gününden bir sonraki adet kanamasının ilk gününe kadar geçen süredir ve genellikle 24-38 gün arasında değişir. 24 günden kısa döngüler sık adet, 38 günden uzun döngüler ise seyrek adet olarak tanımlanır."

Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir? 2

"AMENORE: HİÇ ADET GÖRMEMEKTİR"

Prof. Dr. Atılgan, "Hiç adet görmemek ise amenore olarak adlandırılır. Kanamanın 8 günden uzun sürmesi anormal kabul edilirken, 18-25 ve 42-45 yaş aralığında bu süre 9 güne kadar uzayabilir. Anormal adet kanamalarının nedenleri arasında rahim içi polipler, adenomyozis, myomlar, endometriyal hiperplazi, rahim kanseri, pıhtılaşma bozuklukları, yumurtlama sorunları, ilaç kullanımı veya cerrahi müdahaleler sayılabilir."

Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir? 3

"ANORMAL KANAMA CİDDİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Atılgan, Menopoz öncesi polip kaynaklı kanamalarda kanser riski düşük olmakla birlikte, her anormal kanama ciddi şekilde değerlendirilmelidir. Tanıda kan testleri, ultrasonografi, rahim iç zarı biyopsisi ve rahim ağzını incelemeye yarayan histeroskopi gibi yöntemler kullanılır. Polip veya myom tespit edildiğinde cerrahi işlemle alınarak patolojiye gönderilir ve tedavi planlanır. Sezaryen sonrası oluşan skar defektleri, sürekli lekelenme, kötü kokulu vajinal akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve karın-kasık ağrılarına neden olabilir. Adet kanaması bu skar boşluğunda birikerek şikayetlere yol açar ve değerlendirilmesi gerekir."

Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir? 4

COVİD-19 AŞISI KADINLARDA ADET DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEDİ Mİ?

Prof. Dr. Atılgan, Covid-19 aşısı sonrası bazı kadınlarda adet döngüsünde bir günlük uzama gözlemlenmiştir ancak bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır. Ergenlikte özellikle menarş sonrası ilk iki yılda döngü bozuklukları yaygındır ve genellikle geçicidir. Ancak 2-3 yıldan uzun süren bozukluklarda, polikistik over sendromu, tiroid hastalıkları, Cushing sendromu, böbrek üstü bezi bozuklukları, hiperprolaktinemi ve diyabet gibi hastalıklar araştırılmalıdır. Aşırı adet kanaması yaşayan, menopoz sonrası kanama yaşayan ve 14 yaşını geçmesine rağmen hiç adet görmemiş kadınların mutlaka kadın doğum uzmanına başvurması gerekiyor" dedi.

Covid-19 aşısı adet döngüsünü etkileyebilir mi? Uzmanlar: “Adet döngüsünde uzama görüldü” Regl düzensizliği neden olur? Amenore nedir? 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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