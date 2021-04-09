Covid-19 aşısı: İngiltere'de İslam alimlerinden 'aşı orucu bozmaz' tavsiyesi

Asım Müslüman toplumuna mesajını ise "Aşı sırasınız geldiyse ve davetinizi aldıysanız kendinize şu soruyu sormalısınız; etkili olduğu kanıtlanmış aşıyı olacak mısınız, yoksa sizi hasta edebilecek ve Ramazan'ın tümünü kaçırmanızı ve bir olasılıkla hastaneye yatmanızı gerektirebilecek Covid'e yakalanma riskini mi göze alacaksınız?" sözleriyle verdi.

Aynı zamanda Ulusal Camiler ve İmamlar Danışma Kurulu Başkanı olan Asım BBC'ye yaptığı açıklamada, "İslam alimlerinin çoğunluğu, Ramazan'da aşı olmanın orucu bozmayacağı görüşünde" dedi.

Ancak Leeds kentindeki imam Qari Asım, aşının kan akışı yoluyla değil, kas üzerinden vücuda girmesi ve besleyici olmaması nedeniyle orucu bozmayacağını söyledi.

İslam'a göre gündoğumu ve günbatımı arasında tutulan oruçta "vücuda herhangi bir şeyin girmemesi" gerek.

İngiltere'de İslam alimleri ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, ülkedeki Müslümanlara orucun Covid aşısı yaptırmalarına engel olmaması çağrısında bulundu. Türkiye'de de diyanet aşı olmanın orucu bozmayacağı fetvası verirken, bu görüşe karşı çıkanlar da var.

İngiltere'de bazı kentlerde, Müslümanların iftardan sonra aşı olabilmeleri için çalışma saatleri uzatıldı.

Ancak Londra'da görev yapan aile doktoru Farzana Hüseyin bunun gerekli olmadığını söyledi ve "Birçok Müslüman'ın Ramazan'da Covid aşısı konusundaki kaygılarını biliyoruz. Birçok insan bir enjeksiyonun orucu bozacağına inanıyor ama bozmuyor, çünkü beslenme değil" dedi.

Hüseyin ayrıca "Kuran yaşamınızı kurtarmanın en önemli şey olduğunu söylüyor. 'Bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanın hayatını kurtarmaktır' diyor. Aşı olmak dinini yaşayan Müslümanlar için bir sorumluluktur " dedi.

İngiltere'deki kurallar, sosyal mesafe kurallarıyla teravi namazı gibi toplu ibadetlere izin veriyor. Ancak farklı hanelerin kapalı alanlarda birlikte iftar yapmaları yasak.

İngiltere İslami Tıp Derneği, teravih namazının "kısa tutulması, havalandırmanın artırılması ve imamların cemaati korumak için düzgün bir şekilde yerleştirilmiş çift maske takmaları" tavsiyelerinde bulundu.

Diyanet: Besin değeri taşımayan aşı orucu bozmaz

Türkiye'de de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu da açıklamasında da, "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz" açıklamasını yapmıştı.