Covid-19 uyarısı: Akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Covid-19 bağlı, akciğer tutulumu ön planda olan, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrası; dispne, öksürük, göğüs ağrısı şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yine taburculuk sonrası 30 günde halsizlik ve güçsüzlük (yüzde 49), 60 günde (yüzde 40) oranla devam etmektedir” dedi.

Covid-19 sebebiyle tedavi görüp taburcu olan hastalarda Covid-19’a bağlı olarak meydana gelen sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Alanya Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Covid-19 bağlı, akciğer tutulumu ön planda olan, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrası; dispne (yüzde 43), öksürük (yüzde 43), göğüs ağrısı (yüzde 42) şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yine taburcu sonrası 30 günde halsizlik ve güçsüzlük (yüzde 49), 60 günde (yüzde 40) oranla devam etmektedir " dedi.

COVID-19'UN AKCİĞERLERE ETKİLERİ

Covid-19’a bağlı akciğerlerde ; Kronik öksürük, bronş hiperaktivitesi, bronşektazi, organize pnömöni, pulmoner fibrozis, pulmoner hipertansiyon, solunum yetmezliği, kronik tromboembolik hastalık gelişebildiğini hatırlatan Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, özellikle Covıd-19 nedeniyle, hastanede yoğun bakımda takip edilen, akciğer tutulumu ön planda olan hastalarda, korona virüs alveol epitelini hedef alarak harabiyete neden olduğunu söyledi. Şahin, "Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Bu da pulmoner fibrozis neden oluyor. İleri yaşlarda alveol epitel hücrelerinin tamir mekanizmasındaki sorunlar nedeniyle fibrozis (akciğerlerin sertleşmesi) kalıcı olabilmektedir. Bu hastalarda İPF’e benzer radyolojik bulgular görülebilir. Fibrozise neden olan faktör yüksek basınçlı ventilasyona bağlı barotravma olarak düşünülmektedir” dedi.