HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid-19 uyarısı: Akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir

Covid-19 uyarısı: Akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir

10.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19 uyarısı: Akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir

Gün geçtikte Covid-19 ile ilgili yeni bulgulara rastlanmaya devam ediyor. Bu noktada en dikkat çeken bulgular arasında akciğer hasarı da yer alıyor. Akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilen Covid-19'un nasıl bir değişime yol açtığını anlatan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, hastaların taburcunun üzerinden 4-6 hafta geçtikten sonra mutlaka kontrolden geçmeleri gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Covid-19 bağlı, akciğer tutulumu ön planda olan, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrası; dispne, öksürük, göğüs ağrısı şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yine taburculuk sonrası 30 günde halsizlik ve güçsüzlük (yüzde 49), 60 günde (yüzde 40) oranla devam etmektedir” dedi.
Covid-19 sebebiyle tedavi görüp taburcu olan hastalarda Covid-19’a bağlı olarak meydana gelen sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Alanya Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Covid-19 bağlı, akciğer tutulumu ön planda olan, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrası; dispne (yüzde 43), öksürük (yüzde 43), göğüs ağrısı (yüzde 42) şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yine taburcu sonrası 30 günde halsizlik ve güçsüzlük (yüzde 49), 60 günde (yüzde 40) oranla devam etmektedir " dedi.

COVID-19'UN AKCİĞERLERE ETKİLERİ

Covid-19’a bağlı akciğerlerde ; Kronik öksürük, bronş hiperaktivitesi, bronşektazi, organize pnömöni, pulmoner fibrozis, pulmoner hipertansiyon, solunum yetmezliği, kronik tromboembolik hastalık gelişebildiğini hatırlatan Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, özellikle Covıd-19 nedeniyle, hastanede yoğun bakımda takip edilen, akciğer tutulumu ön planda olan hastalarda, korona virüs alveol epitelini hedef alarak harabiyete neden olduğunu söyledi. Şahin, "Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Bu da pulmoner fibrozis neden oluyor. İleri yaşlarda alveol epitel hücrelerinin tamir mekanizmasındaki sorunlar nedeniyle fibrozis (akciğerlerin sertleşmesi) kalıcı olabilmektedir. Bu hastalarda İPF’e benzer radyolojik bulgular görülebilir. Fibrozise neden olan faktör yüksek basınçlı ventilasyona bağlı barotravma olarak düşünülmektedir” dedi.

HALSİZLİK, GÖĞÜS AĞRISI DEVAM ETMEKTE

Covid-19 bağlı, akciğer tutulumu ön planda olan, hastanede yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrasında görülen rahatsızlıkları ise Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin şu şekilde açıkladı: “Dispne (yüzde 43), öksürük (yüzde 43), göğüs ağrısı (yüzde 42) şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yine taburcu sonrası 30 günde halsizlik ve güçsüzlük (yüzde 49), 60 günde (yüzde 40) oranla devam etmektedir. Covid-19 bağlı akciğer tutulumu olan hastaların tedavi sonrası post covid (Covid-19 sonrası dönem) döneminde, baktığımız zaman bilgisayarlı tomografi çalışmasında 24 gün sonunda yüzde 94 vakada ağırlıklı olarak buzlu cam ve sekel değişiklikler görülebiliyor. 3. ayda bakılan bilgisayarlı tomografide ise yüzde 71 oranında intertisyel kalınlaşmalar görülebiliyor.”

SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİLERİ

Covid-19’un solunum yolları fonksiyonlarını etkilediğini belirten Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “En sık restiriksiyon (DLCO ve akciğer volümlerinde azalma). Yaklaşık yarısında taburculuktan (20-34. günlerde) DL düşük. Orta şiddette COVID-19 olgularında 6 haftada yüzde 42 DLCO, yüzde 22 egzersiz kapasitesinde düşüş var. Bazen semptom olmadan da 3. ayda spiometride yüzde 25 patoloji olabiliyor” açıklamalarında bulundu.

HASTA TAKİP SÜRECİ

Akciğer tutulumu ile seyreden tedavisi tamamlanan, taburcu edilen hastalarda takip süreci hakkında Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin : “Tedavi bitiminden 6 hafta – 3 ay sonra hasta kontrole çağrılmalı, takip vizitinde; Hemogram, koagülopati testleri, D-dimer, ProPNP, P.A akciğer (gerektiğinde HRCT, BTPA), Spirometri, akciğer volümleri, difüzyon kapesitesi, Saturasyon-AKG, 6 dk yürüme testi, EKG (gerektiğinde EKOKARDİYOGRAFİ), Yaşam kalitesi anketleri uygulanmalıdır. .Radyolojik iyileşme için optimal zaman 2 hafta olduğu için Covid olgularında 3. ayda kontrol P.A Akciğer grafisi ya da HRCT çekilmesi uygun olur” dedi.

'4-6 HAFTA SONRA HASTA KONTROLE ÇAĞRILMALI'

Akciğer tutulumu hafif-orta şiddette olan hastalarla, ağır Covid-19 pnömonisi ile yoğun bakımda takip edilmiş hastaların, taburcu sonrası değerlendirilmesine ayrı olarak dikkat etmeliyiz diyen Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Yoğun bakımdan taburcu olan hastalarımızı 4-6 hafta sonra mutlaka, kontrole çağırmalıyız. Hasta çağrıldıktan sonra; P.A Akciğer grafisi istenir. Nefes darlığı sorgulanır (spirometri, difüzyon testi, 6 dk yürüme testi). Oksijen saturasyon takibi: uzun süreli oksijen testi. Ekokardiyografi, pulmoner emboli araştırması, çıkarabiliyorsa balgam testi analizi ve sikososyal destek sağlanmalı. Bununla birlikte; Ağır Covid-19 pnömonisi ARDS sonrası yoğun bakımdan taburcu olan hastalarda, kilo ve kas kayıpları gelişmesi durumunda kapsamlı değerlendirme yapılarak, koşullara uygun olması durumunda multidisipliner kapsamlı pulmoner rehabilitasyon programı yapılandırılmalıdır” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Farkında değiliz ama yediklerimiz o hastalığı yavaşlatıyormuş!Farkında değiliz ama yediklerimiz o hastalığı yavaşlatıyormuş!
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Elektronik sigara uyarısı: Koronavirüs riskini 5 kat artırıyor!

Dikkat! E-sigara masum sanılıyor ama...

Koronavirüs, psikolojik rahatsızlıkları da tetikledi

Koronavirüs bu hastalıkları da tetikledi

Gözün sinsi düşmanı: Sarı Nokta hastalığı nedir, neden olur?

Farkında değiliz ama yediklerimiz o hastalığı yavaşlatıyormuş!

Ameliyat 2 saat sürdü! 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santim kitle çıkarıldı

14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santim kitle çıkarıldı

C vitamini ile bağışıklığınızı güçlendirin, daha güçlü hissedin

Bu takviye ile kendinizi daha dinç ve güçlü hissedeceksiniz!

1,5 ayda 2 kez koronaya yakalanan doktor anlattı: Günden güne iyi olmayı beklerken...

1,5 ayda 2 kez koronaya yakalandı: İyileşmeyi beklerken...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.