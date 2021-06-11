Covid: Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını 1 Temmuz'da kaldırıyor

Almanya, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce "riskli" ilan ettiği Türkiye de dahil çoğu ülkeye seyahat sınırlamalarını 1 Temmuz'da kaldırmaya hazırlanıyor.

Almanya bu tarihten itibaren, son 7 günde 100 bin kişiye düşen günlük vaka sayısı 50 ile 200 arasında olan ülkeleri artık "risk bölgesi" saymayacak.

Reuters haber ajansının aktardığı verilere göre Türkiye'de son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 100 binde 51'e kadar düşmüş görünüyor.

Almanya, yeni vaka sayılarının yüksek ya da yeni varyantların yaygın olduğu İngiltere ve Hindistan gibi bazı ülkelerle ilgili sınırlamalarını ise sürdürecek.

Dışişleri Bakanı Maas "Yazla birlikte Almanya'ya umut ve özgüven de geliyor. Birçok yerde vakalar düşüyor ve aşılanan vatandaşların sayısı artıyor" dedi.

Almanya'da bugün itibarıyla 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 19'a geriledi. Son haftalarda dükkanlar ve restoranların açılması da dahil kapanma önlemlerinin çoğu kaldırıldı.

Buna karşılık iç mekanlarda maske takılması, okullarda çocuklara düzenli test yapılması ve mümkün olan hallerde evden çalışmanın teşvik edilmesi konusundaki kurallar hala geçerli.