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Covid: Çoğu maskesiz yüz binlerce Hindu, kutsal gördükleri Ganj Nehri'nde toplandı

14.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Covid: Çoğu maskesiz yüz binlerce Hindu, kutsal gördükleri Ganj Nehri'nde toplandı

Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da yüz binlerce Hindu hacı adayı, Kumb Mela Bayramı'nda Ganj Nehri'ne girmek için Haridvar kentinde toplandı. Hacı adaylarının çoğunun sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da yüz binlerce Hindu hacı adayı, Kumb Mela Bayramı'nda Ganj Nehri'ne girmek için Haridvar kentinde toplandı. Hacı adaylarının çoğunun sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Hindular, dünyanın en büyük dini organizasyonu olan Kubph Mela'da nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına inanıyor.

Hindistan'da koronavirüs vakalarının sayısı 10 milyonu, ölü sayısı da 150 bini aşmış durumda.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Senthil Avoodai K. Raj adlı üst düzey polis yetkilisi, yedi hafta sürecek bayramın ilk gününde başka şehirlerden Haridvar'a 500 bin ila bir milyon kişinin gelmesini beklediklerini söyledi.

K. Raj, on binlerce polis memurunun kalabalığı maske takmaya ikna etmeye çalıştığını, Covid-19 kurallarını ihlal edenlere ceza kesilebileceğini belirtti.

2019'da 55 milyon kişi toplandı

Etkinliğin organizatörlerinden Siddhart Çakrapani, bir Hindu tanrıçasına gönderme yaparak "Pandemi bizi biraz kaygılandırıyor ama her türlü önlemi alıyoruz. Fakat Ganga'nın (Ganj) bizi koruyacağına eminim" dedi.

Hindu mitolojisine göre, içinde ölümsüzlük iksiri bulunan bir sürahi için tanrılarla şeytanlar savaşa tutuştu. Bu iksirin damlalarının yayıldığına inanılan dört ayrı nokta, dönüşümlü olarak bu ayinlere ev sahipliği yapıyor. 2019'da Allahabad kentinde 48 gün süren etkinliğe 55 milyon kişi katılmıştı.

Bayramın son günü olan 27 Nisan'a Haridvar'a gelenlerin sayısının milyonları bulabileceği belirtiliyor.

Hindu hacı adayları

'Korkuyla yaşamanın faydası yok, en büyük gerçek ölümdür'

Kumb Mela Bayramı için Hindistan'ın farklı kentleri ve başka ülkelerden gelerek Ganj Nehri'nin dondurucu sularına girenler arasında üç yaşındaki çocuklarla yaşlı kişiler de var.

Inderaj Singh adlı bir kişi AFP ajansına "Bu bir gelenek. İnsanlar nehre girmeyi bekliyor. Evet pandemi var ama insanlar gelenek olduğu için gelmeye devam edecek. Çok uzak yerlerden geliyorlar" dedi.

Sanjay Şarma adlı 50 yaşındaki bir Hindu ise "Hindistan Avrupa gibi değil. Biz bağışıklık konusunda daha iyiyiz. Hapşırma, öksürük yüzünden eskiye göre daha az insanın gelmesi üzücü. En büyük gerçek ölümdür. Korkuyla yaşamanın faydası yok" diye konuştu.

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